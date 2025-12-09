Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse

El caso se descubrió por un mensaje de una de las víctimas en el chat de WhatsApp que tenía con sus compañeros de clase

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:33

Comenta

Lo condenaron a 18 años de cárcel por abusos sexuales sobre tres menores con las que convivía, una de las cuales manifestó en un grupo ... de WhatsApp que estaba pensando en el suicidio. La sentencia es firme desde el mes de mayo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó el fallo dictado por la Audiencia Provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

