El Ayuntamiento de Huétor Tájar costeará el sepelio del niño de 11 años atropellado en la A-92

El Ayuntamiento de Huétor Tájar va a afrontar los gastos del sepelio del niño de once años y origen boliviano que fallecía este pasado domingo ... a primera hora de la mañana tras ser atropellado en la autovía A-92, a la altura del término de este municipio del Poniente de Granada, y ha abierto el protocolo para la atención psicológica a la familia, que está conmocionada tras un accidente que al parecer se produjo cuando el muchacho había salido a hacer ejercicio en la zona.

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha detallado que la cooperativa del sector del espárrago en el que trabaja la madre del fallecido se ha ofrecido también en los contactos con la funeraria para afrontar los gastos del sepelio «para que no les cueste nada» en tanto «es una familia humilde» de trabajadores del campo residentes en el municipio, de unos 10.600 habitantes y donde el niño estaba escolarizado.

Es un suceso por el que todo el municipio ha comenzado la semana consternado y por el que la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades del hecho. Delgado ha señalado que el niño, que podría haber ido hablando por el móvil caminando desde un carril bici, no llegó a acceder a la autovía, habiéndose producido al parecer el atropello en una vía de aceleración a unos dos kilómetros del núcleo urbano.

El entierro es este mismo lunes a las 17,00 horas, ha apuntado también el alcalde, que ha resaltado que los vecinos acompañarán en esta despedida a la familia. El accidente ocurrió a las 6,45 horas a la altura del kilómetro 201 de la autovía, cuando un vehículo que circulaba por la zona arrolló al menor, según apuntó este pasado domingo la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press.

La investigación revisará las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona, un área de servicio en cuya salida el coche de un vecino habría atropellado al niño cuando iba hacia Loja, disponiéndose a incorporarse en la autovía en dirección a Málaga, según la información facilitada desde el consistorio.