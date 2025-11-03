Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la A-92 cercano a donde se produjo el atropello mortal. EFE/Pepe Torres.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar costeará el sepelio del niño de 11 años atropellado en la A-92

El Consistorio ha puesto a disposición de la familia un equipo de psicólogos tras el trágico suceso

EP

Huétor Tájar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

El Ayuntamiento de Huétor Tájar va a afrontar los gastos del sepelio del niño de once años y origen boliviano que fallecía este pasado domingo ... a primera hora de la mañana tras ser atropellado en la autovía A-92, a la altura del término de este municipio del Poniente de Granada, y ha abierto el protocolo para la atención psicológica a la familia, que está conmocionada tras un accidente que al parecer se produjo cuando el muchacho había salido a hacer ejercicio en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  6. 6 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  7. 7 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Huétor Tájar costeará el sepelio del niño de 11 años atropellado en la A-92

El Ayuntamiento de Huétor Tájar costeará el sepelio del niño de 11 años atropellado en la A-92