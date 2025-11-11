La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria

La avería de un camión portacoches con remolque a primera hora de la mañana de este martes 11 de noviembre está colapsando la A-7 ... de Málaga a la altura de Rincón de la Víctoria. Según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico, el vehículo, de grandes dimensiones, se ha quedado parado en la calzada sobre las 7.15 horas, en el kilómetro 971.100, sentido Málaga, generando hasta seis kilómetros de retenciones.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de mantenimiento de carreteras. El camión portacoches se encuentra en el carril derecho que permanece en un tramo cerrado al tráfico. El incidente ha coincidido con la hora punta de traslado a centros de trabajo y centros educativos. Sobre las 9.00 horas, la caravana de vehículos llegaba hasta el núcleo poblacional de Benajarafe.

Ampliar Imagen del camión averiado este martes. SUR

Otros accidentes en la A-7

Se da la circunstancia de que, justo la semana pasada, el vuelco de otro camión en la misma carretera, la A-7, ocasionó importantes retenciones a la altura de Chilches. El accidente, una colisión entre un camión y una furgoneta con resultado del camión volcado lateralmente, se registró sobre las 6.15 horas y complicó la circulación a la altura de este núcleo poblacional de Vélez-Málaga. El siniestro se registró sentido Málaga y el camión quedó ocupando el carril derecho de la calzada generando retenciones de hasta menos cinco kilómetros durante gran parte de la mañana.

Asimismo, a finales del mes de octubre, otro camión averiado cerca del túnel de San José complicó también entonces el tráfico en la A-7, en este caso desde Málaga hacia Rincón de la Victoria. El incidente provocó en esta ocasión cerca de doce kilómetros de retenciones en plena hora punta. Tras la retirada del vehículo, la zona recuperó la normalidad horas más tarde.