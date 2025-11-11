Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del camión averiado en la A-7, en Rincón. Tráfico

La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria

El incidente ocasiona hasta seis kilómetros de retenciones desde primera hora de este martes, sentido Málaga

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:23

La avería de un camión portacoches con remolque a primera hora de la mañana de este martes 11 de noviembre está colapsando la A-7 ... de Málaga a la altura de Rincón de la Víctoria. Según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico, el vehículo, de grandes dimensiones, se ha quedado parado en la calzada sobre las 7.15 horas, en el kilómetro 971.100, sentido Málaga, generando hasta seis kilómetros de retenciones.

