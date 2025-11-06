Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo de la investigación a un empresario marbellí

Condena a un año de cárcel a dos policías por acceder a datos reservados de ese hombre de negocios

E. Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:37

Comenta

La Audiencia Nacional ha acordado absolver nuevamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en este caso de la acusación de haber accedido a datos reservados ... de un empresario marbellí por encargo de una mujer con la que tenía un litigio urbanístico, al entender que no consta que participara en los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  5. 5 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo de la investigación a un empresario marbellí

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo de la investigación a un empresario marbellí