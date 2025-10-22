Un arrestado y registros en Málaga en una macrooperación contra el tráfico de marihuana

Un detenido y varios registros en Málaga en el marco de una macrooperación de la Guardia Civil contra una de las organizaciones criminales dedicadas al ... tráfico internacional de marihuana más importantes de Granada. La cifra de arrestos asciende, de hecho, a 35 personas, aunque la mayoría se han practicado en la provincia granadina.

El dispositivo se inició durante la madrugada del pasado miércoles y se prolongó durante el día. En Málaga, como pudo saber SUR, los vecinos de Chilches (Vélez-Málaga) se llevaron la sorpresa sobre las nueve de la mañana al toparse con el despliegue de la Benemérita, que estaba echando abajo la puerta de un vecino.

De acuerdo con las fuentes, también se practicaron registros en la capital malagueña y en Benalmádena, además de en las localidades valencianas de Silla y Albal. No obstante, el grueso de la operación se produjo en Granada, donde operaba la red criminal contra la que iba dirigida el operativo.

Distribución por Europa

Los agentes llevaban tras los pasos de esta trama desde el pasado mes de mayo, cuando ya se produjeron varias actuaciones contra el tráfico de drogas en distintos puntos de Granada y en la aduana francesa. Las mismas se saldaron con la intervención de 531 kilos de marihuana ocultos en vehículos durante su traslado y con seis detenciones.

Continuando con las pesquisas, los investigadores constataron que se trataba de una organización criminal de gran calado, cuyos cabecillas habían establecido su centro de operaciones entre Granada capital y Vegas del Genil. Supuestamente, eran quienes compraban la droga a los productores y se encargaban del empaquetado para entregarla a otra banda, que ya se hacía cargo de distribuirla por Europa oculta en camiones o turismos.

Además de las detenciones, la operación ha atacado el corazón económico de la red, a la que se le ha intervenido cerca de cuatro millones

El balance de la operación, bautizada 'Nazarí 64 Falla', es de 35 detenidos, 16.7870 plantas de marihuana intervenidas y cerca de cuatro millones de euros incautados entre dinero y bienes e inmuebles. También se han intervenido una veintena de vehículos, 267.553 euros, 15 kilos de cogollos de marihuana, 200 gramos de hachís, 12 escopetas, cuatro armas cortas, cuatro carabinas de aire comprimido, un arco, una ballesta, una pistola taser, tres armas blancas y munición de diferente calibre.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policial Judicial de la Guardia Civil de Granada contando con el apoyo de Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupo de Acción Rápida (GAR), USECIC de distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Servicio Cinológico, la Unidad Aérea, el equipo PEGASO, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y unidades de Seguridad Ciudadana y coordinada por el juzgado de Instrucción de Santa Fe (Granada).