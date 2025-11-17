Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas

Nueva oleada de asaltos violentos a viviendas rurales de la Axarquía. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de localizar a los ... presuntos autores de, al menos, media docena de robos con fuerza en inmuebles diseminados en el término municipal de Torrox, ocurridos en un intervalo de apenas cuatro horas, entre las 22.00 y las 2.30 horas de la noche del viernes y madrugada del pasado sábado.

Los asaltantes, que eran un grupo de cuatro personas, según ha podido saber SUR, iban vestidos con pasamontañas para cubrir sus rostros y portaban cuchillos, con los que llegaron a amenazar a una de las familias. Así, el recorrido delictivo se inició sobre las 22.00 horas en la zona del Carril de la Rejana, un vial hormigonado que parte del término municipal de Nerja pero que se adentra en el de Torrox.

Los ladrones buscaban dinero y joyas, así como otros objetos de valor. En el asalto a una de las viviendas amenazaron con los cuchillos a una madre y a su hijo, de nacionalidad extranjera. Los asaltantes no llegaron a herir a los moradores y cuando desvalijaron la casa se marcharon a toda velocidad. En su huida estuvieron a punto de atropellar al perro de la familia.

Medidas de seguridad

La ruta delictiva de estos ladrones continuó por otros inmuebles cercanos. En uno de ellos, que también estaba habitado, no llegaron a entrar finalmente. La Guardia Civil desplazó hasta la zona a varias unidades, que no consiguieron localizar a los asaltantes. El Instituto Armado mantiene abierta una investigación por estos hechos, que han sido denunciados por los propietarios y moradores de los inmuebles.

Las autoridades han pedido a la población que vive en casas rurales diseminadas que extremen las medidas de seguridad y las precauciones, manteniendo sus viviendas bien aseguradas y evitando dejar herramientas u otros objetos de valor en el exterior que puedan facilitar la entrada de los posibles delincuentes.