Aparatoso incendio en una nave de cosmética de Casabermeja

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) trabajan en la extinción de un aparatoso incendio declarado la tarde de este jueves 13 de noviembre en ... una nave de cosmética natural en el término municipal de Casabermeja.

El fuego se ha detectado sobre las 16.30 horas. El sistema de emergencias 112-Andalucía ha registrado una veintena de llamadas de vecinos alarmados por la densa humareda procedente del polígono industrial de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y del consorcio de bomberos, que movilizó dotaciones de varios parques cercanos ante la envergadura que había alcanzado el incendio.

Según fuentes de los servicios de emergencias, el fuego se habría originado en una nave de cosmética de almacena gran cantidad de aceites y otros productos inflamables, de ahí la importante humareda, visible desde toda la periferia del pueblo.

El incendio ha afectado también a una nave colindante y aún no ha podido ser extinguido. Los bomberos del CPB continúan trabajando en la zona. No constan heridos en el suceso, ya que, al parecer, el almacén donde se originó estaba cerrado.