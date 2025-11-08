Aparatoso accidente en Fuente Olletas: un coche se queda 'aparcado' encima de la rotonda
El suceso ha tenido lugar este sábado a primera hora de la mañana
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:55
Los vecinos de la plaza de Fuente Olletas se han despertado con un nuevo elemento en el monumento a San Juan Bosco que protagoniza la ... rotonda de la plaza de Olletas. Sobre las 7.20 horas de la mañana tenía lugar un aparatoso accidente que ha dejado 'aparcado' un coche encima de la rotonda durante casi dos horas.
Al parecer, según las llamadas realizadas al 112, el conductor se «estrelló» contra la rotonda, quedando el vehículo estacionado encima de ella. De hecho, ha sido necesaria una grúa para poder retirarlo de la zona. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Policía Local.
Pese a lo aparatoso del incidente no se han registrado heridos, según informan desde el teléfono de emergencias 112.
