Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

El fin de semana previo a que Concha fuera asesinada, supuestamente, a manos de su pareja en la vivienda de su padre en Campillos estuvo ... en Martos (Jaén), el municipio de su madre, del autor confeso de su muerte y donde tenía fuertes vínculos. Fue al bautizo del hijo de una de sus amigas y vio a otras tantas, a las que le contó el tormento que estaba pasando con Ismael: lo había dejado, pero él no lo asumía y tampoco se quería de la casa de su padre de Campillos.

La vieron «triste» y una de ellas le ofreció incluso ayudarle a echar al presunto asesino de la vivienda. No quiso. Según algunas de las amigas con las que ha podido contactar este periódico, ella trataba de ayudarlo para que abandonara «los vicios que tenía». Con ese propósito se fueron a a Barcelona, donde estuvieron trabajando en hostelería una temporada. «Ella estaba de camarera y él, al principio, de ayudante de cocina; luego ascendió a cocinero oficial», explican.

Sabían que Ismael era «celoso» con Concha, a la que conocían como'Barbie' porque así se hacía llamar ella en sus redes sociales, que discutían con frecuencia y que, aunque ella lo había intentado dejar muchas veces, terminaban volviendo. Así llevaban cuatro años. Si bien, no imaginaban que el detenido, que se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial, pudiera llegar a arrebatarle la vida.

Él de hecho había sido denunciado tiempo atrás por presuntos malos tratos a otra pareja; ella también había sufrido maltrato por otro novio. Pero, entre ellos no había denuncias. Aunque Ismael no pasaba demasiado tiempo en Campillos, fuentes cercanas han asegurado que protagonizó un altercado con un expresidiario relacionado con asuntos de «trapicheo de droga» en el que tuvo que intervenir la Policía Local del municipio.

«Se han llevado a una persona querida por muchísima gente, leal, amiga de sus amigos»

Horas después de tener conocimiento de lo sucedido, las redes se inundaban de fotos de 'Barbie' en los perfiles de sus amigos y allegados en los que le expresaban su cariño y dolor: «Se han llevado a una persona querida por muchísima gente, leal, amiga de sus amigos, una persona con un corazón y una sonrisa de oro», decía uno de los mensajes. Asimismo, el círculo de la sexta víctima mortal que deja la violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año -la cifra más alta desde que hay registros- ha maldecido al presunto asesino y deseado que le caiga todo el peso de la ley: «Cómo puede haber gente tan cruel y sin tapujos (...) Ojalá el karma te devuelva lo que le has hecho ella».

Maquilladora, tatuadora y camarera

Concha vivió gran parte de su vida en Granada con su madre, donde se formó como maquilladora y aprendió a tatuar. Tuvo también otros trabajos; uno de ellos como camarera en la reconocida discoteca de música electrónica Industrial Copera, que ha condenado igualmente su asesinato en redes sociales y expresado sus condolencias y apoyo a su familia, amistades y seres queridos. «El recuerdo de Concha, de su profesionalidad y calidad humana permanecerá siempre con nosotros. Su ausencia deja un vacío enorme y su memoria nos impulsa a seguir defendiendo una sociedad libre de violencia machista», publicaba la sala en su cuenta de Instagram.

El teléfono 016 atiende casos de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura. También se puede dar parte, ya sea la propia perjudicada, familiares o testigos, a través del correo 016-online@igualdad.gob.es. De igual modo, se puede contactar con este servicio por WhatsApp, en el número 600000016. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Policía Local (092) o la Guardia Civil (062). En caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.