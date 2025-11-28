Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

El círculo de la joven de 25 años asesinada, presuntamente, a manos de su pareja conocía de las múltiples peleas de la pareja e incluso relata algún episodio en el que él la habría golpeado

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El fin de semana previo a que Concha fuera asesinada, supuestamente, a manos de su pareja en la vivienda de su padre en Campillos estuvo ... en Martos (Jaén), el municipio de su madre, del autor confeso de su muerte y donde tenía fuertes vínculos. Fue al bautizo del hijo de una de sus amigas y vio a otras tantas, a las que le contó el tormento que estaba pasando con Ismael: lo había dejado, pero él no lo asumía y tampoco se quería de la casa de su padre de Campillos.

