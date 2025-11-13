Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un grupo de menores junto a un centro de protección. Sur

El aluvión de los 'Menas-Erasmus' asciende a 70 casos investigados y colapsa el servicio de protección en Málaga

Representantes de la Fiscalía y de la Junta han mantenido una reunión «urgente» en la que se mostraron preocupados por la saturación de los centros y han enviado un escrito a la Fiscalía General para reclamar una solución

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

La noticia de los 'Menas-Erasmus', publicada por este periódico el pasado domingo, con media docena de expedientes detectados por la Fiscalía de Málaga, ... era sólo la punta del iceberg. En realidad, en estos momentos hay 70 casos investigados en la provincia, de los cuales 26 están confirmados al tratarse de menores que entraron en España con visados turísticos y que habrían sido 'abandonados' por sus padres para que los acogiera el sistema de protección, que está en una situación de «colapso total», es decir, por encima del 100% de su capacidad, como confirman las fuentes consultadas por SUR.

