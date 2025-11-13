El aluvión de los 'Menas-Erasmus' asciende a 70 casos investigados y colapsa el servicio de protección en Málaga

La noticia de los 'Menas-Erasmus', publicada por este periódico el pasado domingo, con media docena de expedientes detectados por la Fiscalía de Málaga, ... era sólo la punta del iceberg. En realidad, en estos momentos hay 70 casos investigados en la provincia, de los cuales 26 están confirmados al tratarse de menores que entraron en España con visados turísticos y que habrían sido 'abandonados' por sus padres para que los acogiera el sistema de protección, que está en una situación de «colapso total», es decir, por encima del 100% de su capacidad, como confirman las fuentes consultadas por SUR.

El lunes, a raíz del artículo publicado por este diario, los responsables del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía informaron a la Fiscalía malagueña de que la situación requería una reunión urgente. El encuentro se llevó a cabo este mismo martes 11 de noviembre. Los representantes del Gobierno autonómico trasladaron los datos reales del fenómeno, que eran mucho mayores que los detectados por el Ministerio Público, adonde habían llegado sólo los casos más flagrantes.

Según ha podido saber este periódico, los técnicos de la Junta alertaron de que actualmente hay 70 adolescentes ingresados en centros de protección de Málaga cuyo perfil no obedece al de los 'menas' (acrónimo que se utiliza para denominar a los menores no acompañados, que entran en España en una situación de vulnerabilidad), sino que evidencian una solvencia económica en su país de origen. La mayoría son marroquíes, aunque también hay algún argelino.

La fiscal delegada de Menores en Málaga, Isabel Fernández, accedió a atender a SUR y confesó su preocupación -compartida por el Servicio de Protección- por el auge del fenómeno 'Menas-Erasmus' y por la posibilidad de un efecto llamada, que pondría aún más al límite un sistema ya de por sí saturado. La representante del Ministerio Público reconoció su impotencia para solucionar esta situación, ya que no depende directamente de la Fiscalía de Menores ni de Protección de la Junta.

«Si nos encontramos en España con un niño o un adolescente que no tiene dónde ir y que no está acompañado por su familia, nuestra obligación es acogerlo y asignarle unos recursos. No podemos hacer otra cosa. Y tampoco nos corresponde investigar a sus padres por abandono, porque pertenece a la jurisdicción de adultos», explica la fiscal delegada, que al mismo tiempo subraya lo «traumático» que es para estos menores verse solos en otro país cuando en el suyo «tenían las necesidades básicas cubiertas».

La representante de los fiscales de Menores de Málaga admitió que en la reunión no habían logrado encontrar una solución a esta situación, que a su juicio depende de otros organismos centrales de la Administración. Por ello, decidió elaborar un escrito y trasladarlo a la Fiscalía General del Estado con la esperanza de que les indiquen los pasos a seguir para controlar el fenómeno y, sobre todo, evitar el colapso del servicio, que tiene unos recursos limitados que hay que asignar en función de la necesidad y la urgencia.

La provincia de Málaga dispone de dos centros para menores que llegan a España en situación de vulnerabilidad, a los que se les aplica el llamado 'protocolo Mena'. Ambos disponen en total de 53 plazas. Los datos hablan por sí solos. Actualmente, el Servicio de Protección tiene sobre la mesa 70 expedientes de adolescentes que no evidencian una situación de precariedad económica, pero a los que se les ha tenido que aplicar ese protocolo. En muchos casos, se aprecia todo lo contrario: visten ropa y calzado de marca y llevan teléfonos de última generación.

La Administración autonómica dispone de otros cuatro centros de acogida inmediata, a los que hay que añadir otros dos de conflicto social y por último uno destinado a menores con discapacidades. En total, más de 300 plazas para toda la provincia, a las que hay que sumar las familias de acogida, que son la boca ancha del sistema. Actualmente, hay 938 menores tutelados en Málaga, una cifra inédita en el área de protección.

Fenómeno extendido por el país

El fenómeno, no obstante, no es exclusivo de Málaga ni de Andalucía. En Madrid, Valencia, Baleares o País Vasco se han registrado numerosos casos e incluso en Cataluña se ha desmantelado una red que se dedicaba a organizar estos viajes. El mes pasado, la Policía Nacional arrestó en Tarragona a 30 personas que simulaban que sus hijos eran 'menas' con el objetivo de que el Estado se hiciera cargo de los costes de manutención, educación y salud. La investigación desarrollada en la provincia catalana puso cifras al fraude, que sólo en concepto de Seguridad Social ascendía a 1.589.747 euros. El gasto diario (e individual) por el mantenimiento de estos menores oscila entre 31 y 140 euros.

El sistema de protección español les garantiza atención sanitaria, educación y la posibilidad de acceder a permisos de residencia al alcanzar la mayoría de edad. De hecho, se les tramita la nacionalidad siendo menores e incluso, cumplidos los 18, tienen la posibilidad de traer a sus padres y hermanos mediante la reagrupación familiar, aunque las fuentes consultadas apuntan que sólo algunos lo intentan, ya que sus progenitores, en la mayoría de los casos, tiene trabajos estables en su país.

Los agentes identificaron dos perfiles de familias. Por un lado, detectaron a padres con un poder adquisitivo medio-alto que abandonaron a sus hijos en España y regresaron a su país, aunque realizaban visitas programadas a los centros donde éstos ingresaban. Y, por otro, investigaron a familias con menos recursos económicos que permanecían en España y mantenían contacto telefónico con sus hijos, pero sin hacerse cargo de ellos. En Tarragona revisaron 109 expedientes y elaboraron 28 atestados.

Policías y técnicos aseguran que la mayoría de los menores vienen aleccionados por sus padres de lo que tienen que decir. Antes de marcharse de España, durante el supuesto viaje turístico, los progenitores hacen con ellos un recorrido por la ciudad para que ubiquen las instituciones de referencia, como comisarías, servicios sociales, ayuntamiento… Algunos adolescentes se presentan en la policía y confiesan que se han quedado en el país porque quieren formarse académicamente. Otros, sin embargo, no saben ni una palabra de español, pero traen un papel con una frase apuntada: «Soy menor no acompañado. Ayúdeme».

Una vez que la policía los reseña, remite un informe a la Fiscalía, que abre un procedimiento por abandono y les aplica el llamado 'protocolo Mena', que implica su ingreso en un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía. A partir de ese momento, el Gobierno autonómico asume su tutela y se convierte en sus «padres» -subraya una fuente judicial- a todos los efectos, lo que les da acceso a una amplia cobertura: «Alimentación, educación, ropa, asistencia sanitaria en toda su extensión... Si necesitan gafas o una ortodoncia, la Junta lo paga. Y se les asigna un peculio diario para sus gastos»..