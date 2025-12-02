Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella

La Policía Nacional investiga un enfrentamiento este martes en Las Albarizas, en Marbella, a las puertas de un bar que se ha saldado con varios ... disparos. Si bien, desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado de que ninguna persona ha resultado herida de bala.

Los servicios de emergencias han sido alertados pasadas las 13.00 horas de una pelea en la calle José Iturbi con Alfredo Palma en la que se habrían efectuado hasta tres disparos. Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Al parecer, las detonaciones se habrían efectuado por un individuo a bordo de un turismo, que habría huido después del lugar. Por el momento, la investigación permanece abierta para tratar de esclarecer lo sucedido.