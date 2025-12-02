Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despliegue policial en la zona. Marbella Se Queja

Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella

La Policía Nacional ya investiga el incidente con arma de fuego, que se ha saldado sin heridos de bala

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:46

Comenta

La Policía Nacional investiga un enfrentamiento este martes en Las Albarizas, en Marbella, a las puertas de un bar que se ha saldado con varios ... disparos. Si bien, desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado de que ninguna persona ha resultado herida de bala.

