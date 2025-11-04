Un alcance por evitar atropellar a un perro complica el tráfico en la A-7 en El Palo
Otro accidente en Santa Rosalía Maqueda deja seis kilómetros de retenciones en el entorno de Cártama en plena hora punta
Málaga
Martes, 4 de noviembre 2025, 08:52
Dos alcances en sendos puntos diferentes de las carreteras malagueñas están complicando el tráfico desde primera hora de la mañana de este martes 4 de ... noviembre: uno de ellos ha ocurrido en El Palo y el segundo en Santa Rosalía Maqueda, con retenciones en el entorno de Cártama.
Según la información del Centro de Gestión del Tráfico, el accidente en la A-7, en la zona Este de la capital, se ha registrado en torno al kilómetro 979, sentido Almería, tras la colisión entre dos vehículos por evitar el atropello de un perro que se encontraba en la calzada. Así lo han informado al menos varios de los alertantes que han dado aviso a la sala de Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Hasta el lugar del suceso se han desplazado Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras. Al parecer el incidente no ha dejado heridos.
Por otro lado, el segundo accidente entre un coche y una moto, se ha registrado sobre las 7.30 horas en la A-357 la altura de Santa Rosalía Maqueda, sentido Málaga. El suceso ha ocasionado unos seis kilómetros de retenciones en el entorno de Cártama en plena hora punta. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil de Tráfico y 061. Al parecer este alcance habría dejado un herido.
