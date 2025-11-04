Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la caravana registrada en la A-7, a la altura de El Palo. Tráfico

Un alcance por evitar atropellar a un perro complica el tráfico en la A-7 en El Palo

Otro accidente en Santa Rosalía Maqueda deja seis kilómetros de retenciones en el entorno de Cártama en plena hora punta

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:52

Comenta

Dos alcances en sendos puntos diferentes de las carreteras malagueñas están complicando el tráfico desde primera hora de la mañana de este martes 4 de ... noviembre: uno de ellos ha ocurrido en El Palo y el segundo en Santa Rosalía Maqueda, con retenciones en el entorno de Cártama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un alcance por evitar atropellar a un perro complica el tráfico en la A-7 en El Palo

Un alcance por evitar atropellar a un perro complica el tráfico en la A-7 en El Palo