La alcaldesa de Marbella defiende la actuación de la Policía Local y no abre expediente

La investigación en torno al polémico suceso de la playa del Faro de Marbella, donde dos bañistas acabaron detenidos tras un altercado con unos policías ... locales, se circunscribe, al menos por ahora, al ámbito penal, donde un juzgado de la ciudad instruye diligencias contra los dos arrestados por supuestos delitos de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia.

En cuanto a la actuación de uno de los agentes, que fue grabado por un testigo mientras abofeteaba a uno de los bañistas, fuentes municipales aseguraron que, al cierre de esta edición, no constaban denuncias de los detenidos contra el funcionario, aunque uno de los implicados sí se ha quejado públicamente del «abuso de superioridad» en la intervención.

Las mismas fuentes precisaron que la Jefatura de la Policía Local de Marbella no ha actuado de oficio respecto a los funcionarios que participaron en la intervención y por el momento no se ha abierto expediente disciplinario.

Cuestionada al respecto, la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, defendió la «profesionalidad» con la que siempre actúa la Policía Local y recalcó que hubo una agresión previa -tal y como ayer informó SUR- contra uno de los agentes, que habría recibido un botellazo en el casco cuando identificaba a un mantero, según el atestado.

«En algunas ocasiones, desgraciadamente, hay personas que entienden que luchar contra la venta ambulante no es una labor policial. En este caso hubo una agresión previa a los agentes. Yo lamento clarísimamente que se produzcan y que se difundan imágenes de ese tipo, pero no me cabe ninguna duda de la profesionalidad con la que actúa siempre nuestra policía», señaló la primera edil durante la izada de banderas azules de la ciudad.

Los hechos sucedieron a las cuatro de la tarde del sábado durante una intervención rutinaria contra la venta ambulante de artículos falsificados. Según el atestado policial, mientras identificaban a un mantero y se disponían a retirarle la mercancía, uno de los funcionarios habría recibido un botellazo en el casco.

Siguiendo esta tesis, el agente habría abandonado la intervención con el vendedor -que al final huyó con la mercancía- y se habría dirigido a por un bañista que les había estado increpando, aunque no ha trascendido si fue realmente el que lanzó la botella. El funcionario, tal y como se observa en los vídeos, propinó varias bofetadas al ciudadano, que al parecer es conocido de la policía y cuenta con numerosas detenciones. Mientras él retrocedía, un turista -que pasaba el día en Marbella con su familia- se metió por medio, según su versión, para interceder entre ambos.

Los dos bañistas acabaron arrestados por la policía. Uno de ellos, al ser entrevistado por SUR, negó que se hubiese producido el lanzamiento de una botella. Criticó que el agente «perdió la cabeza» y sostuvo que todo empezó por el modo en que trató al mantero al que estaba identificando.

Audio de las declaraciones realizadas hoy por la alcaldesa de Marbella.

En este sentido, la regidora ha informado que la policía tiene durante todo el año una campaña para luchar contra la venta ilegal, al tiempo que lamentó que se produzcan incidentes de este tipo, aunque precisó: «Estoy absolutamente convencida de que por parte de nuestra policía siempre se actúa en favor y para la defensa de la legalidad».

El Ayuntamiento de Marbella tiene puesto en marcha un dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal que ha requisado un total de 12.330 artículos de los cuales más de 8.000 eran falsificaciones de bolsos, ropa o gafas durante los primeros cinco meses del año.

En total, se han levantado 125 actas y que han participado una docena de agentes, seis de ellos uniformados, cuatro de paisano y dos motoristas, actuando principalmente en el Paseo Marítimo y en los puertos deportivos Virgen del Carmen, Puerto Banús y Cabopino.