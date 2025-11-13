Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo

El supuesto autor del homicidio se enteró del fallecimiento del perjudicado a través de los policías que fueron a detenerlo

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

La víctima del homicidio de Fuengirola, un hombre finlandés de 63 años, pasó casi dos semanas en coma tras ser agredido en una parada de ... taxis, según ha podido saber SUR. El presunto autor, de 25 años y origen noruego, duerme en prisión tras ser detenido el pasado jueves, 6 de noviembre. Fue entonces cuando supo, a través de los agentes, que el individuo al que presuntamente golpeó había terminado falleciendo.

