Acepta una condena el detenido por disparar a dos hermanastros en Almayate

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vélez-Málaga, en funciones de guardia, condenó el pasado sábado por la ... comisión de dos delitos de amenazas y otro de lesiones leves al hombre de 66 años detenido por disparar a dos hermanastros con una escopeta de plomillos tras mantener una discusión en un bar de la localidad de Almayate, en Vélez-Málaga.

La sentencia fue fruto de un acuerdo de conformidad por el que el autor de los disparos y de las amenazas se conformó con la pena solicitada. También se condenó a uno de los hermanos agredidos por causar lesiones leves a un acompañante del agresor principal y también por provocar daños a su vehículo, según han informado este lunes a SUR fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La sentencia de conformidad establece para el principal acusado una condena a cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos de amenazas dirigidos a los hermanastros, un menor de edad y otro de 29 años, y al pago de una multa de 10 euros al día durante un periodo de 20 días, un total de 200 euros, por las lesiones superficiales causadas al hermano menor implicado en los hechos.

Por otro lado, la Sección de la plaza número 4 de la capital de la Axarquía también condenó al hermano mayor edad por un delito leve de lesiones al amigo del hombre que le disparó, al pago de una multa de cuatro meses a razón de 10 euros al día y al pago de otra multa de 20 días a razón de 10 euros por día por los daños ocasionados en su vehículo.