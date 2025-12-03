Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Accidente mortal en Casarabonela: el conductor fallecido chocó contra una furgoneta cuando intentaba esquivar a un jabalí

El siniestro se registró en el kilómetro 35 de la A-357. los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor de 54 años

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:34

El hombre de 54 años que falleció a primera hora de este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Casarabonela ... colisionó con una furgoneta cuando intentaba esquivar a un jabalí, según han informado a SUR fuentes cercanas.

