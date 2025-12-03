Accidente mortal en Casarabonela: el conductor fallecido chocó contra una furgoneta cuando intentaba esquivar a un jabalí

El hombre de 54 años que falleció a primera hora de este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Casarabonela ... colisionó con una furgoneta cuando intentaba esquivar a un jabalí, según han informado a SUR fuentes cercanas.

El siniestro se registró en el kilómetro 35 de la A-357 y hasta el lugar del siniestro acudieron Bomberos del Consorcio provincial, que intervinieron para liberar a la víctima atrapada en el vehículo siniestrado, efectivos de la Guardia Civil y sanitarios.

Si bien, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, que, a pesar de la maniobra, terminó atropellando al jabalí y chocando con otro vehículo.