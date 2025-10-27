Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena
El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 17.00 horas en el kilómetro 1.007 sentido Cádiz
SUR
Lunes, 27 de octubre 2025, 17:33
Un siniestro en el que se han visto implicados dos turismos está complicando la circulación a primera hora de la tarde de este lunes. El ... accidente ha tenido lugar minutos antes de las 17.00 horas en el kilómetro 1.007 de la A-7 a la altura de Benalmádena, sentido Cádiz.
Como ha confirmado el Servicio de Emergencias del 112 hasta el lugar de los hechos se movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y servicios sanitarios. Sin embargo, finalmente ninguno de los ocupantes de los vehículos precisó asistencia médica.
