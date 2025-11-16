Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena

El juez considera que no ha podido probar quién de las tres perpetró el delito ni el plan para distraer a los empleados

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

Las detuvieron en la puerta de un supermercado de la cadena Lidl junto a un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja del año ... pasado. Aunque el juez reconoce que la hipótesis policial -que sostiene que se habían conchabado para robarlo- tiene lógica, considera que no se ha podido demostrar quién de las tres acusadas perpetró el delito ni que las otras dos distrajeran al personal para cometerlo.

