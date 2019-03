El Weekend Beach busca superarse Imagen de una edición anterior del festival musical torreño, el más multitudinario de la Costa. :: JM GRIMALDI El festival de Torre del Mar cierra el cartel de su sexta edición, del 3 al 6 de julio, con Black Eyed Peas, Becky G, Ozuna y Luz Casal como estrellas EUGENIO CABEZAS Miércoles, 27 marzo 2019, 00:06

En tan sólo cinco ediciones, el Festival Weekend Beach de Torre del Mar ha conseguido colarse en el 'top-ten' de los eventos de música en directo más importantes del país, con una apuesta de lo más ecléctica, que conjuga grandes nombres de la escena nacional e internacional. Por los escenarios ubicados en el extremo más occidental del paseo marítimo torreño han pasado en este último lustro figuras tan conocidas como The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente o Los Fabulosos Cadillacs, entre muchas otras.

Cuando apenas quedan tres meses para la sexta edición, del 3 al 6 de julio, la organización ya ha completado el cartel de artistas, con más de 90 nombres, que pasarán por Torre del Mar este próximo verano. Ayer se anunció además el reparto por días de las actuaciones y se incorporó un nuevo grupo, la banda galesa de metal rock Skindred. En estos cinco años, el tirón del festival torreño, como gran foco de atracción turística, no ha parado de crecer hasta convertirse en un punto de destino para miles de jóvenes 'weekers' llegados desde todos los rincones de España, muchos de ellos también veraneantes extranjeros. El año pasado el festival registró la cifra de 140.000 visitantes y un impacto económico y turístico de más de 3,5 millones de euros. Este 2019, el objetivo es superar estas cifras.

La banda Skindred presentará en directo su último y séptimo álbum de estudio 'Big Tings', editado en abril del año pasado. Liderados por su carismático vocalista Benji Webbe, regresan rotundos con ese sonido único que los caracteriza y que combina metal, rock, reggae, dance, punk y música electrónica. Trabajos como 'Kill the power', 'Volume' y 'Union black' son referencias discográficas que los han convertido en iconos de una generación. «Sus directos son auténticas experiencias dinámicas y enérgicas para oídos entrenados. Adrenalina pura», destacó ayer en la presentación la directora artística del evento, Fátima Rodríguez.

El festival malagueño consigue en 2019 uno de sus carteles más mediáticos y atractivos con nombres como Black Eyed Peas (el sábado 6), Ozuna (jueves 4), Laurent Garnier (día 6), Becky G (el viernes 5), Vetusta Morla (día 6), Nghtmre (día 6), The Original Wailers (viernes 5), Morgan Heritage, Chris Liebing, SFDK, Luz Casal, SKA-P, Rozalén, Juanito Makandé, Beret, Paco Osuna y La Pegatina, entre muchos otros.

Las canciones de Becky son éxitos mundiales, con temas como 'Can't Get Enough', 'Sower', 'Mayores' (junto a Bad Bunny) y 'Sin pijama' (junto a Natti Natasha. La icónica cantante, que se dio a conocer en redes sociales interpretando remezclas de canciones reconocidas, es la reina del boom latino y de los premios musicales, entre ellos los Billboard Latin Airplay Charts.

Por su parte, la banda de Brooklyn Morgan Heritage, con su reggae clásico y adictivo, ha logrado una fórmula auténtica que está en constante evolución. La extraordinaria destreza de esta familia por llevar su reggae a todos los rincones es enorme y en el próximo Weekend Beach lo demostrarán presentando en directo su último trabajo editado, 'Avrakedabra', en el que han colaborado prestigiosos músicos como Ethan Long, guitarrista de Kings Of Leon, 'Bassie' de Fire House y el batería Gil Sharone, entre muchos otros. En Torre del Mar tendrán un invitado muy especial, Jemere Morgan.

Música electrónica

La música electrónica siempre ha tenido un importante espacio en el festival torreño y este año no podía ser menos, encabezando este cierre de la programación el chef del techno, el DJ y productor Laurent Garnier, uno de los principales exponentes de la escena mundial electrónica.

Por tanto, del 3 al 6 de julio se concentrará en Torre del Mar lo mejor de la música nacional e internacional, todos los estilos, en cuatro escenarios, zona de ocio, gastronomía y descanso, zoco, zona de acampada y como siempre, lo mejor, a escasos metros de la playa. «Todo está previsto por y para ellos, los 'weekers' que cada año peregrinan y hacen del Weekend sus mejores vacaciones», dijo el teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, acompañado del alcalde veleño, Antonio Moreno (PSOE).

«La playa de Torre del Mar, en pleno corazón de la Costa del Sol, es el lugar idóneo como destino vacacional. Ha sido galardonada con la 'Q' de Calidad, una distinción que el Instituto para la Calidad Turística concede a las playas que prestan los mejores servicios», manifestó el regidor de la capital de la Axarquía, quien destacó que además también ha sido recientemente distinguida con la Bandera Azul.