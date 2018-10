A estas alturas especular sobre el color del hijo que esperan Guillermo y Megan Markle es casi retroceder a los tiempos remotos en los que Basilio cantaba 'Cisne cuello negro, cisne cuello blanco' y el grupo 'Viva la gente' daba la matraca preguntando '¿De qué color es la piel de Dios?'. El color de la piel de un recién nacido solo debería importar cuando alcanza la tonalidad azul y eso significa que padece una grave falta de oxígeno. Por lo demás un bebé, pertenezca a la raza que pertenezca, siempre debería ser considerado de color carne, habida cuenta de que la carne humana tiene un extenso abanico de tonalidades más allá de ese pálido beige que le atribuimos.

Pero es evidente que existe cierto morbo ante la idea de ver a la reina de Inglaterra acunando a un negrito en un contexto ajeno a un safari o a una de sus clásicas giras imperiales por la Commonwealth. Porque esta vez el negrito sería de su propia sangre, todo un Windsor. Por fin una nota de color y de calor en esa paliducha, desabrida y desteñida dinastía... Sin embargo, es muy difícil que esa imagen llegue a producirse. Porque la primera criatura de Megan y Guillermo lo tiene bastante complicado para ser negra. No lo es la propia Markle (que, al igual que Obama, es mulata, es decir tan blanca como negra), ni siquiera la abuela materna, una afroamericana descendiente de esclavos tan mezclada que su propia hija la considera «color caramelo».

Hace años en Estados Unidos aprendí que una simple gota de café (sangre africana) en la leche te convierte automáticamente en negro, aunque tu piel sea infinitamente más clara que la de Belén Esteban torrada por el sol de Benidorm. Aprendí también que para los yanquis yo no era blanca. Ni siquiera para los negros. «Nunca he tenido una amiga blanca», me dijo una vez un palidísimo mulato de ojos verdes muy militante en la negritud... «¿Entonces yo soy la primera?», le pregunté halagada. «No. Tú no eres blanca. Tú eres latina», me respondió... Comprendí entonces que el color no está en la piel. Está en los prejuicios. Ojalá el hijo de Megan Markle no sea blanco ni negro, sino todo lo contrario. Desde que Winnie Harlow pasea orgullosa su vitíligo por las pasarelas lo del color de la piel debería estar superado.