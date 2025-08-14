Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León
El alcalde de Boca de Huérgano ha informado de que no han podido contactar con ellos «debido a la falta de cobertura en la zona»
C. P. S.
Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40
Tres ganaderos se encuentran desaparecidos en Boca de Huérgano después de salir a rescatar a su ganado ante el avance de un incendio que ya ... se encuentra «a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas». Según ha confirmado a Leonoticias el alcalde, Óscar Fernández, «no se ha podido contactar con ellos debido a la falta de cobertura en la zona» , lo que mantiene en vilo a familiares y vecinos. El fuego, avivado por el fuerte viento, se está propagando rápidamente y amenaza a varias explotaciones.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
