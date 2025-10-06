Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lo que debes saber de la nueva campaña intensiva de control de la DGT que podría costarte una multa desde hoy

Un 29% de los conductores admite usar el móvil sin función de manos libres y un 24% lee mensajes de texto o comprueba sus redes sociales al volante

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:24

Comenta

La Dirección General de Tráfico ha presentado esta mañana una nueva campaña de vigilancia y control que estará centrada en las distracciones al volante ya ... que, tal y como ha explicado Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de Madrid, «son el factor concurrente con más presencia en los siniestros viales con 13.164 casos, que suponen el 18% del total». En el caso de los accidentes mortales, también es el factor más frecuente, con 406 casos (30%), «por lo que este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo que debes saber de la nueva campaña intensiva de control de la DGT que podría costarte una multa desde hoy

Lo que debes saber de la nueva campaña intensiva de control de la DGT que podría costarte una multa desde hoy