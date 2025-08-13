Trabajar con auriculares y música: ¿me lo puede prohibir mi empresa?

Es algo habitual que repiten muchos trabajadores: ponerse los auriculares para escuchar la radio o listas de reproducción durante su jornada laboral. Muchos de estos ... empleados aseguran que la música les ayuda a concentrarse e incluso a ser más productivos. Otros señalan incluso que les ayuda a reducir estrés. Pero, ¿es legal aislarse con cascos en nuestro puesto de trabajo? ¿Me lo puede prohibir la empresa?

El abogado laboralista y divulgador en redes sociales Juanma Lorente asegura que escuchar música mientras se trabaja es algo habitual y, en un vídeo subido a TikTok, desgrana qué puede ocurrir en estos casos.

«¿Es legal trabajar con auriculares y música? La respuesta depende de tu puesto, el convenio colectivo y las normas internas de la empresa», asegura el letrado. «En muchos trabajos de oficina o creativos, escuchar música puede estar permitido si no afecta a tu rendimiento ni a la seguridad. Sin embargo, en entornos industriales, de atención al cliente o donde exista riesgo laboral, puede estar prohibido por prevención de riesgos laborales», asegura.

¿Cuándo lo puede prohibir la empresa? «Cuando tengas que estar trabajando y tu obligación sea escuchar una alarma o estar pendiente de algo a nivel auditivo. Obviamente el uso de auriculares puede ponerte en problemas a la hora de estar pendiente. Por ejemplo, si eres vigilante de seguridad», explica.

Asegura el abogado que la empresa también te puede prohibir usar auriculares si, con este hábito se genera un perjuicio para la empresa. «Por ejemplo si se nota que cuando te pones los auriculares te distraes más y tu rendimiento es menor. Sí es verdad que medir esto es muy complicado. Si la empresa prueba que hay un perjuicio real por el hecho de escuchar algo en los oídos con auriculares también te lo puede prohibir».

Por ello, según recomienda, lo mejor es hablar con el jefe o jefa para preguntar directamente si se puede o no escuchar música con auriculares mientras desempeñamos nuestra labor. Así podemos evitar problemas futuros.