Las 35 especies de tiburones que se pueden ver en el Mar de Alborán

El litoral malagueño no es la Isla del Coco (Costa Rica) o las Maldivas, la visualización de tiburones nunca es planificada, no existe un arrecife donde encontrarlos, pero eso no significa que no estén ahí. Paco Pinto, especialista en tiburones del Museo Acuario 'Aula del Mar' de Málaga, reúne un listado comprobado (al menos se ha visto un ejemplar de cada una) de 35 especies diferentes de tiburón en el Mar de Alborán, desde el estrecho de Gibraltar hasta Cabo de Gata.

«Nuestra mar es generalmente de aguas turbias, no hay un prototipo de arrecife, o lugares donde habiten focas o leones marinos. Pero sí es un lugar de paso de tiburones, que llegan generalmente desde el Estrecho de Gibraltar», explica Pinto. El encuentro con el ser humano es fortuito y la mayoría de las veces son los pescadores quienes se topan con ellos. Pero siempre existe la posibilidad de que se despisten por varios condicionantes y acaben cerca de la orilla.

El último caso fue el de una tintorera que se aproximó a la costa de Fuengirola. A pesar de esto, los expertos insisten en que los bañistas no tienen por qué preocuparse: «Son inofensivos, los humanos no somos sus presas, se comen entre ellos, por la ley de que el grande se come al chico», advierte Pinto. Sorprende conocer que también se han visto tiburones blancos. Estos persiguen los bancos de atunes y otro peces grandes.

En la costa de Marruecos, unos pescadores arrastraron en sus redes a un ejemplar de tiburón blanco a tan solo 400 metros de la orilla, una excepción. En la costa de Cádiz varó un tiburón peregrino, que puede llegar a medir hasta ocho metros, pero es el más inofensivo, se alimenta solo de plancton. Algunas especies son más conocidas, e incluso se sirven en el plato, como la tintorera. Pero también hay otras más desconocidas, algunas de gran belleza.

Entre las 35 especies reconocidas (pueden ir incorporándose más; son cerca de 500 en todo el mundo), que tocan aguas malagueñas, diez de ellas son especies protegidas: Angelote, Cailón, Tiburón Blanco, Peregrino, dos especies de tiburón Zorro, Martillo, Jaquetón sedoso, Cazón y Marrajo.

En la siguiente galería hacemos un recorrido de estas 35 especies: