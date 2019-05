Testimonios de superación gracias a la FP Un grupo de estudiantes del Ave María, con María José y Jordan en el centro. :: sur Estudiantes del Ave María y del IES Pablo Picasso conocen en el PTA casos reales de alumnos a los que la Formación Profesional les ha cambiado la vida FRANCISCO GUTIÉRREZ MÁLAGA. Viernes, 24 mayo 2019, 00:05

¿Quién mejor que un estudiante para explicar y aconsejar a otro joven? Se acerca el final de curso y muchos estudiantes tienen que elegir su camino: los que terminan ESO, ir hacia el Bachillerato o ciclos formativos de grado medio, y los que terminan el Bachillerato, hacia la Universidad o bien ciclos superiores. Es una decisión difícil de la que dependerá en buena medida su futuro. Pero también de los errores se aprende, y nunca es tarde para rectificar y cambiar de camino. Es lo que ha sucedido con muchos estudiantes que, tras fracasar en el instituto, o bien comenzar estudios universitarios que no eran lo que esperaban, decidieron dar un giro a su vida. Eso sí, teniendo claro que es la formación la llave que abre puertas a un futuro personal y laboral mucho mejor.

Es lo que trataron de hacer llegar María José González Rojas y Jordan González Maldonado a un grupo de estudiantes del colegio Ave María y del IES Pablo Picasso de la capital. Ambos se han convertido en lo que se ha denominado 'Embajadores Somos FP Dual', promovido desde la Alianza para la FP dual con la colaboración del Parque Tecnológico de Málaga.

Las experiencias de María José y de Jordan se pueden extrapolar a cientos o miles de jóvenes andaluces, pero con la diferencia de que la mayoría cae en el abandono escolar, el paro y, en última instancia, la exclusión social. Ellos supieron ver a tiempo que el camino era la formación y que no es cuestión de edad ni de condiciones personales: ella tiene 30 años y un niño; él, 27 y un cúmulo de suspensos en su expediente.

María José contó a los jóvenes que estudió una carrera, Gestión y Administración Pública. Hasta tercer curso, cuando se convenció de que no era lo suyo. Tuvo entonces a su hijo, se marchó a Londres a trabajar durante un año y después regresó a España. Aquí solo pudo conseguir un trabajo precario, limpiadora en un colegio, a media jornada y 500 euros de sueldo. Ni el trabajo ni el sueldo eran lo que había soñado. Piensa entonces en retomar los estudios, pero no universitarios, sino un ciclo formativo. Vive en Cártama y se matriculó en el IES Valle del Azahar en el ciclo superior de Gestión de ventas y espacios comerciales.

Motivación

«El comercio siempre me había llamado la atención, es algo que realmente me gusta», explicó. Al hacer la matrícula señaló, sin ser consciente de lo que hacía, la opción 'dual'. «No sabía entonces lo que era la dual, fue casi un error que ha cambiado mi vida en positivo». Al comenzar el curso tuvieron la charla con las empresas con las que colabora el instituto y a ella la admitieron en Lidl. «Trabajo tres días a la semana, 7 horas, y los otros dos días al instituto. Ahora estudio, trabajo en lo que me gusta y gano más de lo que me pagaban antes». Además, la empresa la va a contratar durante el verano, y cuentan con ella para cuando termine sus estudios, el próximo curso. «Estoy muy contenta, muy motivada y agradecida a Lidl y a la FP por darme esta oportunidad».

Jordan González dijo a los estudiantes que fue «carne de fracaso», a fuerza de repetir cursos. Dejó los estudios, realizó algunos trabajos precarios, recapacitó sobre su futuro y se matriculó en un ciclo superior de Administración y Finanzas. Entró en Qipro, una empresa del PTA, como alumno de la FP dual. Trabaja en el departamento de recursos humanos y es, además, coordinador regional de esta red de embajadores, casi medio centenar en Andalucía, 15 de ellos en Málaga.

El director del PTA, Felipe Romera, puso en valor la colaboración de empresas en la FP, muchas de ellas incorporadas a la Alianza FP dual. Es el caso de Accenture, Qipro y Opplus, que visitaron los estudiantes.