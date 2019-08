«Los suricatos están de moda» Raquel García Hermida trabaja desde Holanda para la organización AAP Primadomus. ¿El objetivo? Rescatar animales exóticos IRMA CUESTA Jueves, 22 agosto 2019, 00:47

Hasta que apareció 'Timón', el pequeño animalito amarillo con manchas marrones que a punto estuvo de robarle el protagonismo al mismísimo rey león, los suricatos vivían sin más sobresaltos que los propios de su especie en la zona sur del continente africano. Bastó pasearse junto a 'Pumba' en la gran pantalla para convertirse en la mascota más deseada del planeta. Hoy, algunos de ellos están bajo la custodia de la organización AAP Primadomus, que se dedica a rescatar y proporcionar cobijo y cuidado a los animales exóticos. Raquel García Hermida-van der Walle (Madrid, 1983) está detrás de buena parte de ese trabajo. Ella es la responsable del departamento de Incidencia política y Campañas, y su objetivo, asegura, es lograr una mejor legislación internacional en materia de protección y bienestar animal.

Iba para periodista y acabó embarcada en un proyecto de defensa de animales exóticos...

La verdad es que mi vida poco tiene que ver con lo que imaginé en un principio. De hecho, cuando estudiaba periodismo, soñaba con dedicarme a la información deportiva. Fue algo así como el destino lo que me acercó al mundo de las ONG y las políticas públicas. Luego pasé tres años en Estados Unidos trabajando para Survival, un movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, y al volver a España comencé Ciencias Políticas. En un Erasmus en Holanda me enamoré. Y aquí sigo desde entonces.

¿Cómo terminó en Primadomus?

Porque la organización nació en Holanda, aunque desde 2009 estamos presentes en España. Mi trabajo consiste en luchar porque las administraciones, los políticos, tomen conciencia del problema y legislen sabiendo lo que está ocurriendo con los animales.

Haga balance: ¿le ha merecido la pena ese giro vital?

Por su puesto. En España lo estamos viendo con los animales salvajes en los circos. Ya hemos conseguido que estén prohibidos en 10 de las 17 comunidades autónomas del país; que casi en 500 municipios tampoco permitan esos espectáculos y que el Ministerio de Cultura haya acordado no volver a dar una subvención a cualquier circo que los incluya. Los progresos en este campo son palpables. No tanto en el tema de las mascotas exóticas, que se han convertido en un auténtico boom. Últimamente, a más de un famosos o 'influencer' le ha dado por fotografiarse con un mono al hombro. No imaginan el daño que hacen ese tipo de cosas.

Pero imagino que será complicado hacerse con un animal de ese tipo. Además de Jesulín de Ubrique (¡quien no se acuerda de 'Currupipi'!), no se me ocurre quién puede pensar que es una buena idea tener un tigre en casa...

No hay tantos que tengan un tigre o un león, pero los hay. La tenencia y el comercio de animales de compañía exóticos no ha dejado de crecer en todo el mundo durante los últimos años. Un estudio que hicimos para identificar al 'top 25' de las especies de mamíferos con las que más se comercia en España arroja resultados increíbles. Los datos, obtenidos a partir de seis canales de venta analizados entre febrero y marzo de 2019, identifican nada menos que 82 suricatos y 139 lirones pigmeo africanos. Solo por poner un ejemplo.

Toda la fauna cabe en la red

No me diga que España es el país de Europa menos comprometido en este asunto...

¡Qué va! De hecho, en algunos aspectos, como la protección de los animales salvajes para evitar su utilización en espectáculos circenses, estamos muy por delante de países de nuestro entorno como Francia o Alemania. En otros, como este del 'mascotismo', aún tenemos mucho que avanzar para igualarnos, por ejemplo, al Benelux. Especialmente ahora que los primates están a la orden del día.

¿Cómo se hace alguien con un suricato?

No es tan complicado. Internet ha abierto la puerta a la compra de este tipo de mascotas. Imagino que arrastradas por el deseo de tener algo exótico, de poseer algo diferente, algunas personas dan ese paso sin saber las consecuencias de lo que están haciendo. También el cine y la televisión influyen.

Pero, ¿realmente se pueden burlar todos los controles y comprar cualquier especie animal por internet?

Mire, resulta impactante encontrar a la venta bisontes, lobos y zorros árticos, zorros rojos, ñus, caracales, zarigüeyas, erizos, titís pigmeos... Todas ellas son especies que requieren de unos cuidados y unas condiciones de alojamiento muy especiales, imposibles de satisfacer por propietarios particulares.

¿Cómo llegan los animales hasta su organización?

En ocasiones a través del Seprona, con quienes colaboramos estrechamente. O, simplemente, los propietarios terminan dándose cuenta del error y los traen. En cualquier caso, siempre será mejor eso que terminar arrojándolos por las alcantarillas, que también se hace... y mucho.