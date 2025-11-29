Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042

La noche del 4 al 5 de diciembre merecerá la pena acostarse tarde, porque se podrá ver de un fenómeno astronómico que no se repetirá, ... según los expertos, hasta 2042. Se trata de la última luna llena de este año, que será especialmente espectacular al tratarse de una superluna, que se ve más grande y brillante de lo habitual al encontrarse el satélite en una fase más cercana a la Tierra.

Al fenómeno que se podrá ver el viernes 5 se le denomina también Luna Fría o de las Noches Largas, ya que marcaba el comienzo de las semanas más frías del año en el hemisferio norte.

Concretamente, se podrá apreciar la noche del 4 al 5 de diciembre a partir de las 00.15 horas. Será visible, según las previsiones, en todo el planeta, por lo que no se precisarán ayudas extras para disfrutar del evento aunque sí se recomienda para apreciar su intensidad alejarse de zonas con contaminación lumínica. Lo recomendable es mirar hacia el oeste cuando sale o se pone, porque es cuando está más brillante.