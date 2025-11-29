Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042

La última luna llena de este año, también llamada Luna Fría o de las noches largas, será más grande y brillante de lo habitual

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:30

La noche del 4 al 5 de diciembre merecerá la pena acostarse tarde, porque se podrá ver de un fenómeno astronómico que no se repetirá, ... según los expertos, hasta 2042. Se trata de la última luna llena de este año, que será especialmente espectacular al tratarse de una superluna, que se ve más grande y brillante de lo habitual al encontrarse el satélite en una fase más cercana a la Tierra.

