Sujetadores, antitranspirantes y su relación con el cáncer de mama B de bulo JON SEDANO Málaga Domingo, 5 agosto 2018, 01:03

De nuevo, WhatsApp es protagonista de un mensaje viral que alerta de un peligro que puede derivar en un cáncer de mama. El texto dice así: «Para todas las mujeres: Evita el 'Cáncer de mama'. Lava tus sujetadores a diario. Evita el uso sujetadores de color negro durante el verano. No lo utilices mientras duermes. No uses el sujetador alámbrico con frecuencia. Cúbrete el pecho lo suficiente con alguna bufanda o abrigo al estar expuesta al sol.

Usa desodorante y no un antitranspirante. Y mejor usa bicarbonato como si fuera talco. No te apliques desodorante antes de dormir la piel no respirará. Es éste un mensaje público proveniente de 'The Cancer Hospital'.

Compártelo con todas las mujeres que aprecies. Crear Conciencia es importante. Tú me importas. Por favor no deje de informarle a otras mujeres. Reenvíalo a todos tus contactos femeninos. ¡Yo comencé contigo!».

Pero según explica el portal Salud Sin Bulos, este tipo de rumores son muy recurrentes y carecen de evidencia científica. En la actualidad, ningún estudio ha conseguido relacionar el uso de antitranspirantes con algún tipo de cáncer, y menos la utilización de sujetadores con el cáncer de mama, siendo incluso ilógico según apuntan determinar el aumento de posibilidades en base a su color.