Hasta hace doce años en España la primera causa de muerte no natural era el accidente de tráfico. Desde entonces, la primera causa de muerte no natural es el suicidio. A veces me pregunto si hay alguna diferencia. Conducir un vehículo a más de 220 kilómetros hora por un tramo en el que la velocidad máxima permitida es de 120 delata un comportamiento altamente suicida. Incluso, homicida. Entiendo que a José Antonio Reyes le haya llorado tanta gente, que hayan ensalzado al máximo sus virtudes como futbolista, padre, esposo, compañero y amigo... Porque seguro que en todo eso era un tipo estupendo. Pero, realmente, como conductor merece que la próxima campaña de la DGT lo ponga como ejemplo... Como ejemplo negativo de lo que no se debe hacer en la carretera.

Si Reyes hubiera protagonizado una reyerta en la que acaban muertos él y un primo, y otro queda malherido, seguro que el homenaje a su persona habría sido diferente. Pero el coche es un arma letal que goza de mucha mayor indulgencia que una navaja o una pistola. Y, sin embargo, se carga al año a muchísima más gente. Ese rutilante y exclusivo Mercedes Brabus S550 en el que perdió la vida el sevillista y que alcanza fácilmente los 250 kilómetros/hora deberían venderlo envuelto en celofán, como las cajetillas de tabaco, con una pegatina bien grande en la que pudiera leerse: 'Correr mata'. Lo cual, por otra parte (igual que pasa con el vicio de fumar), no evitaría que muchos adictos a la velocidad, que es otro tipo de nicotina, siguieran rodando a tumba abierta.

El componente inconscientemente suicida del accidente de Reyes me ha conducido al deseo de morir de la adolescente holandesa Noa Pothoven, quien llevaba tiempo pidiendo asistencia para dejar este mundo. Cabe preguntarse por qué reclama la eutanasia alguien que podría haberse suicidado por su cuenta, de forma expeditiva, como desgraciadamente hacen otros jóvenes... Los suicidios anunciados siempre me han parecido una especie de última llamada a la vida. Noa, víctima de violación, quizás más que matarse deseaba matar el sufrimiento que no la dejaba vivir. Pero no encontró el remedio... Es más amplio el catálogo de recursos (carretera incluida) para quitarse de en medio.