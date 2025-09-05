Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Un niño caminando solo por la calle al filo de la medianoche, es, cuanto menos, sospechoso. Además, se mostraba intranquilo. Escondía algo. Los agentes tenían ... claro que iban a hablar con él. Lo sorprendieron con una mochila y una bolsa en la que encontraron un arma de fuego, más de 80 cartuchos y droga. Guardaba otros objetos sin importancia, pero uno de ellos resultó muy llamativo: el libro 'Pablo Escobar, mi padre. Radiografía del narco más famoso de todos los tiempos'. 464 páginas en las que el hijo del jefe del cartel de Medellín muestra la cara más desconocida del delincuente. Solo el menor interceptado en el distrito Norte, que tiene 12 años, sabe si esa es su lectura predilecta, si se lo iba a entregar a otra persona o si, simplemente, era un objeto para despistar.

La Policía Nacional informó el pasado miércoles sobre la localización del niño. Mientras una patrulla de seguridad ciudadana realizaba labores propias de su cometido para la prevención y lucha contra la delincuencia, les sorprendió ver a un chico que aparentaba ser menor de edad andando solo por la acera con actitud nerviosa. Ante la presencia policial, dio un giro de dirección, aceleró el paso y constantemente miraba hacia atrás. Cuando se acercaron a él, observaron que portaba una mochila y una bolsa. En actitud temblorosa y titubeante, les dijo su nombre y que tenía 12 años de edad. No pudo precisar ninguna información sobre el contenido que transportaba ni a dónde se dirigía.

Los agentes revisaron con cuidado el contenido de la bolsa y encontraron unas zapatillas, libros, fármacos, un teléfono móvil y una bolsa de plástico con una sustancia que resultó ser cogollos de marihuana con un peso cercano a los 50 gramos. Al revisar el contenido de la mochila, los policías descubrieron un revólver con las cachas color nácar de calibre 38, un calcetín anudado con 37 cartuchos, otro calcetín de rayas con nueve cartuchos y una bolsa de plástico transparente con 35 cartuchos más. Los agentes pudieron comprobar que el tambor del arma de fuego no se encontraba municionado.

Mientras se estaba llevando a cabo la intervención, se presentó en el lugar de los hechos la madre del menor, que aportó tanto la documentación del niño como la suya propia. Los agentes llevaron a cabo el traslado de ambos a dependencias policiales y procedieron a la entrega formal del menor a su madre. Antes de marcharse de la comisaría, el niño indicó que todo lo que llevaba encima se lo había entregado un desconocido que le había pedido que lo entregase en un lugar determinado, labor por la que le iban a dar 20 euros.

Un libro curioso

La Policía Nacional investiga ahora los objetos intervenidos con el objetivo de averiguar el origen de todo este material. Según ha podido saber por fuentes conocedoras del caso, a los agentes les ha resultado especialmente llamativo un libro que encontraron en la bolsa del menor: 'Pablo Escobar, mi padre. Radiografía del narco más famoso de todos los tiempos'. Un ejemplar de 464 páginas en las que el hijo del jefe del cartel de Medellín muestra la cara más desconocida del su padre, un hombre que podía llegar a los peores extremos de crueldad y a la vez profesar un amor infinito a su familia, como describe el libro. «Esta no es la historia de un hijo que busca la redención de su padre, sino un testimonio irrepetible de la cara oculta de uno de los criminales más poderosos del siglo XX», explica en la contraportada. Solo el menor de 12 años que lo portaba sabe si es su lectura favorita, si se lo iba a entregar a otra persona -como comentó a la Policía- o si, simplemente, lo llevaba para despistar.

Tal y como ha podido saber IDEAL recientemente, las autoridades policiales han detectado un cambio en el comportamiento de las mafias granadinas dedicadas al tráfico de marihuana, que «están sufriendo una imitación al narco». Las series que tratan estos temas, como Narcos o Breaking Bad, tienen una repercusión brutal en ellos. Quieren copiar el modelo norteamericano.

No faltan los vehículos de alta gama, los móviles de última generación y armas como las que aparecen en ese tipo de series y películas. Intentan asemejarse a Pablo Escobar y hasta aspiran a tener la misma avioneta que él. Pero, sobre todo, tratan de adoptar su actitud. Además, de cierta manera se ha perdido «el principio de autoridad», y los más jóvenes no tratan a los mayores como antaño, indican las mismas fuentes.