A la izquierda, objetos incautados al menor. A la derecha, ejemplar del libro que llevaba encima R. I.

Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

La Policía Nacional encontró entre sus pertenencias un ejemplar sobre el narco más famoso de todos los tiempos escrito por su hijo

Laura Velasco

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:20

Un niño caminando solo por la calle al filo de la medianoche, es, cuanto menos, sospechoso. Además, se mostraba intranquilo. Escondía algo. Los agentes tenían ... claro que iban a hablar con él. Lo sorprendieron con una mochila y una bolsa en la que encontraron un arma de fuego, más de 80 cartuchos y droga. Guardaba otros objetos sin importancia, pero uno de ellos resultó muy llamativo: el libro 'Pablo Escobar, mi padre. Radiografía del narco más famoso de todos los tiempos'. 464 páginas en las que el hijo del jefe del cartel de Medellín muestra la cara más desconocida del delincuente. Solo el menor interceptado en el distrito Norte, que tiene 12 años, sabe si esa es su lectura predilecta, si se lo iba a entregar a otra persona o si, simplemente, era un objeto para despistar.

