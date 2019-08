Si te sorprende una riada... esto es lo que la DGT te recomienda hacer Si todavía se puede, lo mejor es abrir la puerta para salir por el lado no expuesto de la corriente ALMUDENA NOGUÉS Málaga Miércoles, 28 agosto 2019, 12:18

Es de esas cosas que uno piensa que no le van a pasar... pero la naturaleza es caprichosa y el factor sorpresa puede cruzarse en nuestro camino en el momento más insospechado. Ponte en situación. Vas conduciendo y, de repente, una gran tormenta pone a prueba tu capacidad de reacción al volante. Si te vieras en mitad de una estampa así, con una riada de por medio, ¿qué harías? La respuesta del vehículo ante una meteorología adversa depende de muchos factores y sólo mantener la calma y tener claro qué hacer según las circunstancias pueden salvarnos de un final desastroso. En plena antesala ya del otoño, es momento pues de tomar nota.

Dispuesta a ayudarnos a actuar en este tipo de situaciones, la Dirección General de Tráfico recopila en su revista algunas recomendaciones básicas quer todo conductor debería grabarse a fuego por aquello de más vale prevenir...Y la información, siempre es poder. ¿Sabías que sobre un vehículo detenido en medio de una riada, por cada 30 centímetros de profundidad, la fuerza de la corriente sobre el mismo se incrementa 225 kilos? Y lo que es peor, cada 30 cm de altura del agua a partir de los bajos, su peso se reduce en casi 700 kilos por efecto del principio de Arquímedes. Por ello, una corriente de 10-20 km/h y 60 cm de profundidad, arrastraría a la mayoría de los vehículos.

Con estos datos sobre la mesa el primer consejo de la DGt es obvio: «Si se encuentra con una imprevista avenida de agua que ha invadido la carretera o la calle, lo mejor es que evite cruzarla», destacan. De lo contrario, según Miguel Tomé -experto en riesgos naturales de la Dirección General de Protección Civil- «el riesgo de ser arrastrados y de morir es muy probable.

En el arranque del otoño la vertiente mediterránea puede registrar tormentas intermitentes, de desarrollo muy rápido, que transforman cauces secos y rieras en peligrosos torrentes. «Lo único que se puede hacer es permanecer pendiente de las previsiones meteorológicas, evitar conducir y, de hacerlo, utilizar carreteras principales y eludir las vías locales y caminos, que muchas veces se cruzan con torrentes habitualmente secos», señala la DGT. Con una profundidad de 30-45 centímetros el coche puede empezar a descontrolarse, señala Tomé; «y si el calado llega a 60 centímetros, el vehículo, sea grande o pequeño, comenzará a ser arrastrado».

Lo mejor, salir del coche

¿Mejor quedarse dentro del vehículo o salir? Seguramente sea de los priemros dilemas que se te planteen. Estudios realizados en EE. UU. aseguran que más de la mitad de las víctimas involucradas en este tipo de tragedias se ahogaron en el interior del vehículo porque decidieron permanecer en el mismo, probablemente por esa falsa sensación de seguridad que se percibe dentro del habitáculo. Sin embargo, según los expertos en protección civil, cuando el coche se ha quedado detenido en medio del cauce, sin poder avanzar, y comienza a deslizarse y a ser arrastrado, «lo mejor es salir como sea». Lo ideal es bajarse por el lado no expuesto de la corriente.

Sin embargo, con 60 centímetros de calado, el agua sobrepasa la altura de la puerta de la mayor parte de los vehículos, y puede ser que, si no se es muy fornido, no podamos abrirla. Antes de esperar a que entre más agua al interior y se iguale la presión, tenemos otras opciones, como salir por la ventanilla. Y es aquí cuando puede surgir otra traba. No es extraño que se haya calado el motor y estemos sin fluido eléctrico, por lo que la única solución es buscar un objeto rígido para romperla.

Si ya hemos logrado salir del coche, lo aconsejable es encaramarse al techo del vehículo y, desde esa posición, valorar el momento de abandonarlo y decidir hacia dónde dirigirse... si es posible, a pie y, si no, nadando, pero siempre a favor de la corriente y buscando un punto seguro.