Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos

Ya está abierto el plazo de solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026. En esta ocasión hay 197.000 plazas, siendo Andalucía la comunidad ... autónoma que más oferta (32.146). Le siguen Cataluña (30.900), Madrid (26.018) y la Comunitat Valenciana (21.424).

Se ofrece alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos y actividades de ocio y tiempo libre ofertadas por el balneario. Las estancias serán de diez días (nueve noche) en régimen de pensión completa. El precio para participar en el programa va desde los 302 a los 452 euros por persona. Este es el listado completo de los establecimientos adheridos a la campaña.

Plazo de solicitudes

Las solicitudes para participar deben presentarse entre el 4 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive, el plazo es hasta el día 4 de diciembre de 2025. Y para los turnos de los meses de septiembre a diciembre hasta el día 15 de mayo de 2026. Para la lista de espera, para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: las solicitudes podrán presentarse hasta el 14 de mayo de 2026 y para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, hasta el 31 de octubre de 2026.

Presentación

Para la cumplimentación y presentación de las solicitudes se dispone de los siguientes medios:

- A través de la sede electrónica del Imserso. El acceso a la solicitud de este procedimiento no requiere autenticación electrónica (Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico) por parte de la persona interesada.

- Descargando de la página web o de la propia sede electrónica el modelo de solicitud de participación en el Programa de Termalismo para la temporada 2026. Una vez cumplimentado deberá remitirse por estas vías:

A través de los registros electrónicos y oficinas relacionados en el artículo 9 de la OrdenSSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el programa de termalismo del Imserso. O en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Termalismo del Imserso, apartado de correos 61.285, 28080 Madrid.

Sin perjuicio de que las personas solicitantes puedan formular su solicitud en los plazos y términos establecidos anteriormente, con la finalidad de simplificar trámites, se remitirán comunicaciones singulares a todas las personas solicitantes que, reuniendo los requisitos de la convocatoria del año anterior, sus expedientes estén completos.