Lupe Montejo: «Tuve que ir a los servicios sociales, no me avergüenzo» La malagueña Lupe Montejo. / SUR La Granizada Hace años que hizo de los fogones su hogar. Cocinera por vocación y con Málaga por bandera, es una friki de las letras, estudia Historia del Arte a distancia y además lucha por defender que las mujeres también pueden ser y son grandes chefs MARINA RIVAS Jueves, 19 julio 2018, 01:17

La malagueña Lupe Montejo fue una de las creadoras de Mujeres Cocineras, asociación en la que vuelca sus esfuerzos por demostrar que no sólo los hombres adquieren prestigio en el mundo de la cocina. El verse llegando a pedir comida a los servicios sociales tras ser despedida por un ERE, aun estando embarazada, fue para ella un aliciente para seguir demostrando su valía. Cocinera en el Parador de Gibralfaro y aprendiz de grandes nombres del panorama nacional, la costasoleña ha conseguido hacerse un hueco entre las más reconocidas de la provincia.

–¿Cuál es la mejor forma para combatir la desigualdad en la cocina?

–Con actitud, más que nada. España ha sido una sociedad totalmente misógina durante muchos años pero ahora ya es otra cosa. Parte de la actitud de todos, incluso de nosotras mismas, de no dejarnos amedrentar. Si sabes que vales, lucha por que se te vea y no tienes que achantarte porque haya un hombre al lado de ti.

–¿Cree que los programas de televisión de cocina han ayudado a que se fomente esa imagen de que hay más chef hombres que mujeres?

–Hoy día se ve más paridad, pero la inmensa mayoría sí son hombres aunque haya muchas mujeres. A veces pienso: «Ay que ver, que siempre se ha dicho que las buenas cocineras son las madres, abuelas… Pero sin embargo a la hora de tener notoriedad rige más la figura del hombre».

–Si no se hubiera dedicado a la cocina, ¿qué sería a día de hoy?

–Yo empecé Periodismo y ahora estoy estudiando Historia del Arte por la UNED. Soy una friki de las letras. Me encantan 'Los pilares de la Tierra' o 'El Señor de los Anillos', pero mi libro favorito es 'El orden alfabético', de Juan José Millás, es raro pero me gusta.

–Sin embargo optó este sector. Si se retrotrae a la infancia, ¿qué plato se le viene a la cabeza?

–Yo creo que más que plato, lo que más me gustaba era hacer pestiños con mi madre.

–¿Un plato para enamorar a alguien?

–Con unos carabineros o unas fresas.

–¿Y el plato que le cocinaría a su peor enemigo?

–Pues mira, ahora que está de moda el tema de los bichos, le cocinaría grillos u hormigas.

–¿Un plato muy calórico pero que le encante?

–Aunque parezca raro, la porra antequerana, que la gente no lo piensa pero lleva pan por un tubo.

–¿Y la comida o plato para un día de resaca?

–En mis tiempos, cuando llegaba de resaca le pedía a mi madre patatas con alioli (ríe).

–¿Cuál su creación más laboriosa?

–Un bacalao en texturas, el que aprovechaba hasta la piel, te diría. Eso hace unos 12 años o así. Años después empezó a hacerse mucho. Estuve como una semana trabajando en el plato.

–¿Y el próximo invento loco del mundo de la cocina en un futuro reciente?

–Pues, yo creo que vamos a retroceder, que hemos llegado a un nivel muy difícil de superar, con todo lo que ha creado Ferrán Adriá, que para mi ha sido un genio loco. Creo que vamos a conseguir hacer una cocina de recuerdos, de bases tradicionales. A día de hoy se ha perdido la tradición.

–De todos los cocineros con los que se ha cruzado alguna vez, ¿quién le ha sorprendido más en persona?

–Tengo varios… Pero diría dos. Ferrán Adriá vino a dar una charla sobre negocios al Cervantes y todo lo que decía nos hacía pensar y después, nos lo encontramos en un restaurante cercano, junto al cocinero José Andrés, y sin decirles nosotros nada dijeron: «Vámonos con esta gente, que son del gremio», y tuvieron el detalle de compartir un tiempo con nosotros. Después, aunque no sea tan mediático, Sergio Garrido (Vincci Posada del Patio, Málaga). Nos conocimos hace ya unos años y a día de hoy es como si fuera parte de la familia.

–Aunque no todo han sido buenos momentos. ¿Cuál diría que ha sido la mayor dificultad que ha tenido que afrontar en el sector?

–En mi segundo embarazo, hubo un ERE y me echaron a la calle, yo ya sabía que mi nombre estaba pululando. A nivel profesional, el tema de la maternidad me ha supuesto un estancamiento, porque mientras yo estaba embarazada, otros compañeros han podido evolucionar dentro de la empresa, lo que no quiere decir que yo no haya seguido aprendiendo.

–¿Cómo sobrevivía económicamente entonces?

–Cuando me pasó eso tuve que ir a los servicios sociales a que me dieran de comer y no me avergüenzo. Estando ya con un embarazo tan avanzado, no me contrataban en ningún lado.

–¿Cuál fue la implicación de su pareja por aquel entonces?

–En ese momento fue cuando empezó el negocio familiar. Él montó el restaurante cuando ya no podíamos más, se llama 'Lígula'. Además, la gente del barrio nos ayudó bastante. Menos mal que con el paso de los años, la cosa ha remontado y todo está mucho mejor.