A cuatro manos: Las series

Las series de televisión están en alza y arrastran legiones de seguidores. Pero ¿todo vale en este nuevo consumismo del ocio?

Isabel Bellido ¿Seriéfilos o seriópatas?

No veo series. No, no las veo. De verdad. No quería empezar esta columna así –por lo obvio, lo fácil–, pero no encuentro otra manera de ser honesta con un tema que se ha convertido en toda una cuestión social y que incluso es capaz de herir sensibilidades: solo hay que ver las reacciones ante los 'spoilers' (primera ventaja: soy inmune a ellos). «Hola, me llamo Isabel y no veo series (y sí, lo he intentado)». No me siento mejor por ello (me cansa esa tontería esnob), pero continuamente me descubro en mitad de una conversación anunciándolo una vez más.

Lo cierto es que me gustaría dejar de decirlo, pero entonces me quedaría callada, mirando hacia un punto fijo en una reunión de amigos, y sería aún más triste. Porque yo creo que a ellos les parezco triste –aguafiestas– cuando me preguntan: «¿pero es que no ves series?», «¿por qué?» («no lo entiendo», «no has dado con la adecuada»), «¿cómo pudiste dejar esa temporada a medias?». No estoy aquí por la convicción cegadora y cabezona de enquistarme en una idea hasta hacer que sangre, sino más bien por incapacidad: no puedo seguir una serie. Soy incapaz. No sé lo qué es ese impulso loco de ver una nueva temporada de una tacada o esperar meses, incluso años, hasta el próximo episodio. Soy incapaz, pero desde mi incapacidad percibo peligrosos tics propios del consumo descontrolado (y, a veces, vacuo) que dicen mucho de nosotros como habitantes del siglo XXI.

Veo, por ejemplo, que mucha, muchísima gente ve series sin parar, sin criterio y sin estómago, simplemente por el hecho de ver series, por estar siguiendo algo; diría más: por estar enganchados a algo (a cientos de horas que guardan minutos de gloria). Llevan al día seis historias a la vez y es probable que cuatro sean regulares, malas o simplemente 'entretenidas' (si verdaderamente fuesen seis buenas esto sería imposible). Porque esa es otra: muchos seriéfilos las ven, según dicen, para 'entretenerse' o 'desconectar'. Ver series es muy cómodo: cuando llegas a casa después de una jornada laboral asfixiante lo último que te apetece es leer 'Los hermanos Karamazov'. A mí me asusta pensar que en esta dictadura del entretenimiento, como la ha llamado la cineasta argentina Lucrecia Martel, pasemos más tiempo viendo series que rumiando acerca de por qué nuestro trabajo no nos deja tiempo para atender a una buena novela.

Forman parte así las series de la conexión continua que padecemos/disfrutamos, de esta actualización constante, de saber mucho pero no poder nada, citando a Marina Garcés. Cuando leo una novela hago justo lo contrario a desconectar: me implico, me comprometo y formo parte del pacto que el autor o la autora me proponen. Es todo un ejercicio que tiene su post (anotaciones, reflexiones, proyectos, ideas). Negar que haya series que provoquen la misma catarsis es igual de estúpido que negar que la mayoría son de relleno, por no hablar de otros asuntos que abarcarían páginas enteras: ¿cuántas películas de temática menos comercial nos estaremos perdiendo en estos últimos años en los que las series son tan rentables y los productores saben dónde está el dinero?

Txema Martín Esa sensación

Cuando decidimos escribir sobre series pensé en todas las historias que nos han cambiado la vida. Cómo se transforma la manera de relacionarnos con la muerte después de ver 'A dos metros bajo tierra'. Ser testigos de la reconquista del lado oscuro en 'Breaking Bad'. Entender a una generación en lugar de demonizarla gracias a 'Girls', quedarme a vivir en una temporada cualquiera de 'Fargo' y tener miedo de terminar haciéndolo en un capítulo de 'Black Mirror'. Volver a 'Twin Peaks' y poder disfrutar de la última parte aunque no me haya enterado de nada. Escandalizarme con la política de 'House of Cards' y mezclarla con el humor más negro de 'Veep'. Son muchas las historias que consiguen modificarte mediante el disfrute y me compadezco de gente a la que aprecio y que no experimenta esa sensación.

Las teleseries crean mundos paralelos para que nos relacionemos con ellos mediante la adicción. El trasfondo de todo esto es algo mágico y a la vez muy peligroso: la asombrosa tendencia del cerebro para engancharse a cualquier cosa que pueda distribuirse en dosis. Algo estalla cuando te pones otro capítulo en lugar de acostarte. Es lo mismo que brota cuando te quieres ir pero decides pedirte otra, o quedarte donde sea minutos más. También pasa lo mismo con las buenas lecturas. No sé si la mejor literatura está en las teleseries pero tengo claro que las series resultan muy literarias, por eso la sensación que llega tras terminar una serie es tan parecida a la que experimentamos después de haber leído una novela.

Decir que todas las series son buenas por el mero hecho de serlo es tan injusto como echar por tierra todo el formato. Desconfío de las cuestiones de gustos: en lo artístico valoro mucho algunas series de culto de las que he salido huyendo si al poco tiempo no me ha provocado esa sensación emocionante de estar asistiendo a algo bueno de verdad. Lo malo es que cada vez nos cuesta más encontrar algo que nos emocione. Detesto el ambiente de 'The Wire', 'El cuento de la criada' me aburre, 'Juego de tronos' me parece una frikada y no me siento más inculto por ello. La superioridad se hace bola y es insoportable. No hay que perder el tiempo en una serie que no te ha entrado al tercer capítulo. Tampoco recomiendo hacerse amigo de los atracones en un mundo en el que hay usos y abusos y donde todos rozamos alguna patología. Hay que saber elegir porque no estamos para perder cuarenta horas de nuestra vida en una tontería. Seguir un número exagerado de series lleva implícito no solo una lamentable falta de tiempo para otras tareas placenteras, sino un desprecio absoluto por la mismísima vida social. Hay que ser selectivos y, mientras tanto, la frontera entre la novela y la teleserie será cada vez más difusa. Ahora la televisión expande la literatura. Con las dos pasa lo mismo: si no la has disfrutado alguna de verdad es porque todavía no has encontrado la tuya.