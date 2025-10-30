Santoral del 31 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 30 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 31 de octubre el Santo de San Alonso Rodríguez, entre otros.

San Alonso Rodríguez, después de quedar viudo, expresó su ... deseo de unirse a la orden de los jesuitas. A lo largo de su vida, enfrentó ... numerosos desafíos de salud, pero experimentó una curación milagrosa dos días después de recibir la Primera Comunión. El 31 de octubre, al darse cuenta de que su salud estaba completamente restaurada, tomó su crucifijo y lo besó repetidamente mientras exclamaba "Jesús, Jesús, Jesús". En 1633, fue designado Santo Patrono de Mallorca y, en 1825, fue beatificado.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:

Antonino de Milán

Epimáco de Pelusio

Foilán de Fosses

Quintín de Vermand y Wolfgango de Ratisbona © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

