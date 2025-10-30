Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 31 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 31 de octubre el Santo de San Alonso Rodríguez, entre otros.

San Alonso Rodríguez, después de quedar viudo, expresó su ... deseo de unirse a la orden de los jesuitas. A lo largo de su vida, enfrentó ... numerosos desafíos de salud, pero experimentó una curación milagrosa dos días después de recibir la Primera Comunión. El 31 de octubre, al darse cuenta de que su salud estaba completamente restaurada, tomó su crucifijo y lo besó repetidamente mientras exclamaba "Jesús, Jesús, Jesús". En 1633, fue designado Santo Patrono de Mallorca y, en 1825, fue beatificado.

