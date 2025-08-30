Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 31 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:35

31 de agosto tiene lugar el Santo de San Ramón Nonato entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Ramón Nonato ... es conocido como el patrón de las embarazadas y de las mujeres en el proceso de parto. Nació en una familia noble en Portell (Barcelona) en el año 1200. El nombre "Nonato" (No nacido) le fue dado debido a que su madre falleció antes de dar a luz, y él fue sacado del vientre de su madre ya sin vida. San Ramón Nonato falleció en Cardona en el año 1240, dejando un legado de servicio y sacrificio en su labor de liberar a los cautivos y demostrar la misericordia de Dios hacia los más necesitados. La Iglesia Católica lo venera como santo y patrón de las embarazadas y mujeres en parto, reconociendo su intercesión y protección en momentos de vulnerabilidad y necesidad. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su servicio a los demás.

