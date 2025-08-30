Santoral del 31 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Sábado, 30 de agosto 2025, 17:35 Comenta Compartir

31 de agosto tiene lugar el Santo de San Ramón Nonato entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Ramón Nonato ... es conocido como el patrón de las embarazadas y de las mujeres en el proceso de parto. Nació en una familia noble en Portell (Barcelona) en el año 1200. El nombre "Nonato" (No nacido) le fue dado debido a que su madre falleció antes de dar a luz, y él fue sacado del vientre de su madre ya sin vida. San Ramón Nonato falleció en Cardona en el año 1240, dejando un legado de servicio y sacrificio en su labor de liberar a los cautivos y demostrar la misericordia de Dios hacia los más necesitados. La Iglesia Católica lo venera como santo y patrón de las embarazadas y mujeres en parto, reconociendo su intercesión y protección en momentos de vulnerabilidad y necesidad. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su servicio a los demás.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 31 de agosto Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Aidano de Lindisfarne

Aristídes de Atenas

Dominguito del Val

Paulino de Tréveris © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión