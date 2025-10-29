Santoral del 30 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 30 de octubre el Santo de San Marcelo de León, entre otros.

San Marcelo de León, originalmente un centurión romano ... en la Legión Legio VII Gemina, tomó una sorprendente decisión al renunciar repentinamente a su papel ... como soldado. Abandonó su cinturón y espada, proclamando su compromiso exclusivo con el ejército de Jesucristo. Esta valiente elección lo condujo a enfrentar la pena de muerte por decapitación y ser venerado como un mártir.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Claudio de León

Gerardo de Potenza

Germán de Capua

Lupercio de León

Marciano de Siracusa

Máximo de Cuma

Serapión de Antioquía

Victorio de León y Eutropia de Alejandría © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

