Santoral del 30 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:00

30 de agosto tiene lugar el Santo de San Agilo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Agilo fue un ... monje francés que tuvo la fortuna de ser discípulo de San Columbano, un santo y misionero muy reconocido. La pasión de San Agilo era llevar el mensaje del evangelio a las tribus bárbaras, y dedicó gran parte de su vida a esta noble tarea. La memoria de San Agilo es venerada en la Iglesia Católica como un santo y modelo de entrega al servicio de Dios y de los demás. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la dedicación y el amor a la evangelización pueden transformar vidas y comunidades. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su influencia en la propagación del cristianismo.

