Santoral del 30 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Viernes, 29 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

30 de agosto tiene lugar el Santo de San Agilo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Agilo fue un ... monje francés que tuvo la fortuna de ser discípulo de San Columbano, un santo y misionero muy reconocido. La pasión de San Agilo era llevar el mensaje del evangelio a las tribus bárbaras, y dedicó gran parte de su vida a esta noble tarea. La memoria de San Agilo es venerada en la Iglesia Católica como un santo y modelo de entrega al servicio de Dios y de los demás. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la dedicación y el amor a la evangelización pueden transformar vidas y comunidades. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su influencia en la propagación del cristianismo.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de agosto Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bononio

Fantino el Joven

Fiacrio de Breuil

Gaudencia mártir

Pamaquio

Pedro de Trevi

Rosa de Lima © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión