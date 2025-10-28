Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 29 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 28 de octubre 2025, 20:00

29 de octubre tiene lugar el Santo de San Narciso de Jerusalén entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Narciso ... de Jerusalén fue conocido por su integridad y firmeza al dirigir su diócesis, incluso a pesar ... de ganarse enemigos que lo acusaron de ciertos delitos. Para evitar conflictos y discordias, optó por retirarse y vivir en soledad. No fue hasta la llegada de Gordio al gobierno de Ankara, en Turquía, que volvió a tener presencia en la vida religiosa. Sin embargo, debido a su avanzada edad, declinó la oferta de convertirse en obispo, encomendando esta tarea a San Alejandro como su coadjutor.

