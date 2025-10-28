Santoral del 29 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Martes, 28 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

29 de octubre tiene lugar el Santo de San Narciso de Jerusalén entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Narciso ... de Jerusalén fue conocido por su integridad y firmeza al dirigir su diócesis, incluso a pesar ... de ganarse enemigos que lo acusaron de ciertos delitos. Para evitar conflictos y discordias, optó por retirarse y vivir en soledad. No fue hasta la llegada de Gordio al gobierno de Ankara, en Turquía, que volvió a tener presencia en la vida religiosa. Sin embargo, debido a su avanzada edad, declinó la oferta de convertirse en obispo, encomendando esta tarea a San Alejandro como su coadjutor.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Colmán de Kilmacduagh

Dodón de Wallers

Feliciano de Cartago

Honorato de Vercelli

Narciso de Gerona

Teodario de Vienne y Zenobio de Sidón © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

