Santoral del 29 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Jueves, 28 de agosto 2025, 18:24 Comenta Compartir

Santa Sabina se celebra en el día de hoy, 29 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Sabina nació en ... el siglo II en una distinguida familia de patricios romanos. A pesar de su origen privilegiado, su corazón se inclinó hacia el cristianismo, gracias a la influencia y testimonio de su fiel sirvienta Serapia, quien era de origen sirio. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su ejemplo de fidelidad a Cristo incluso en medio de la adversidad. Santa Sabina sigue siendo una inspiración para los creyentes en su búsqueda de una vida de fe y devoción a Dios.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de agosto Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Martirio de San Juan Bautista

Adelfo de Metz

Basila de Sirmio

María de la Cruz Jugan

Mederico de Autun

Sebbo de Inglaterra

Teresa Bracco

Víctor de Nantes © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión