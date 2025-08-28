Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 29 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:24

Santa Sabina se celebra en el día de hoy, 29 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Sabina nació en ... el siglo II en una distinguida familia de patricios romanos. A pesar de su origen privilegiado, su corazón se inclinó hacia el cristianismo, gracias a la influencia y testimonio de su fiel sirvienta Serapia, quien era de origen sirio. Su festividad se celebra en su honor, recordando su vida de santidad y su ejemplo de fidelidad a Cristo incluso en medio de la adversidad. Santa Sabina sigue siendo una inspiración para los creyentes en su búsqueda de una vida de fe y devoción a Dios.

