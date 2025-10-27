Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 28 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 28 de octubre el Santo de San Judas Tadeo, entre otros.

San Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesucristo ... y posiblemente su pariente, dedicó la mayor parte de su vida a viajar y difundir la ... enseñanza del Señor en tierras que incluían Turquía, Arabia y Mesopotamia. Es venerado como el patrón de las causas imposibles y sufrió el martirio, siendo golpeado con una maza y posteriormente decapitado.

