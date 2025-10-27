Santoral del 28 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 27 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 28 de octubre el Santo de San Judas Tadeo, entre otros.

San Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesucristo ... y posiblemente su pariente, dedicó la mayor parte de su vida a viajar y difundir la ... enseñanza del Señor en tierras que incluían Turquía, Arabia y Mesopotamia. Es venerado como el patrón de las causas imposibles y sufrió el martirio, siendo golpeado con una maza y posteriormente decapitado.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Simón apóstol

Farón de Meaux

Ferrucio de Maguncia

Fidel de Como

Germán de Annecy

Ginés de Thiers

Juan Dat San Rodrigo Aguilar y Salvio de Amiens © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

