Santoral del 27 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 27 de octubre el Santo de San Bartolomé de Bragantia, entre otros.

San Bartolomé de Bregantia, de origen italiano, sintió ... la vocación divina desde temprana edad, lo que lo llevó a unirse a la orden de ... los Predicadores. Aunque inicialmente se dedicó a la enseñanza, optó por la predicación y la defensa de la fe cristiana, lo que lo condujo a fundar la Milicia de Jesucristo. Se le atribuye el mérito de restaurar la paz en la región de Véneto, en el noreste de Italia, donde su incansable labor permitió que muchas personas abrazaran el cristianismo.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Frumencio de Etiopía

Namancio de Arvernia

Oterano de Iona

Trásea de Esmirna

Vicente de Talavera

Cristeta de Talavera

Sabina de Talavera y Gaudioso de Nápoles © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

