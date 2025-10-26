Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 27 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:48

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 27 de octubre el Santo de San Bartolomé de Bragantia, entre otros.

San Bartolomé de Bregantia, de origen italiano, sintió ... la vocación divina desde temprana edad, lo que lo llevó a unirse a la orden de ... los Predicadores. Aunque inicialmente se dedicó a la enseñanza, optó por la predicación y la defensa de la fe cristiana, lo que lo condujo a fundar la Milicia de Jesucristo. Se le atribuye el mérito de restaurar la paz en la región de Véneto, en el noreste de Italia, donde su incansable labor permitió que muchas personas abrazaran el cristianismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 27 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 27 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy