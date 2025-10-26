Santoral del 27 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Domingo, 26 de octubre 2025
El Santoral Cristiano celebra hoy, 27 de octubre el Santo de San Bartolomé de Bragantia, entre otros.
San Bartolomé de Bregantia, de origen italiano, sintió ... la vocación divina desde temprana edad, lo que lo llevó a unirse a la orden de ... los Predicadores. Aunque inicialmente se dedicó a la enseñanza, optó por la predicación y la defensa de la fe cristiana, lo que lo condujo a fundar la Milicia de Jesucristo. Se le atribuye el mérito de restaurar la paz en la región de Véneto, en el noreste de Italia, donde su incansable labor permitió que muchas personas abrazaran el cristianismo.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Frumencio de Etiopía
Namancio de Arvernia
Oterano de Iona
Trásea de Esmirna
Vicente de Talavera
Cristeta de Talavera
Sabina de Talavera y Gaudioso de Nápoles
