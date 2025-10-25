Santoral del 26 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 25 de octubre 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 26 de octubre el Santo de San Evaristo Papa, entre otros.

San Evaristo, aunque nacido de padres judíos en Grecia, ... trasladó su residencia a Roma, donde se entregó con devoción a la propagación de la enseñanza ... del Señor. Ocupó la posición de cuarto sucesor de San Pedro y lideró la comunidad cristiana en Roma durante el reinado del emperador Trajano.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Amando de Argentorato

Aptonio de Anguleme

Beano de Mortlach

Ceda de Lastingham

Eata de Hexham

Felicisimo de Cartago

Fulco de Pavía

Luciano de Bitinia

Marciano de Nicomedia

Rogaciano de Cartago

Rústico de Narbona

Sigebaldo de Metz

Witta de Bürberg y Gibitruda vírgen © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

