Santoral del 26 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:01

El Santoral Cristiano celebra hoy, 26 de octubre el Santo de San Evaristo Papa, entre otros.

San Evaristo, aunque nacido de padres judíos en Grecia, ... trasladó su residencia a Roma, donde se entregó con devoción a la propagación de la enseñanza ... del Señor. Ocupó la posición de cuarto sucesor de San Pedro y lideró la comunidad cristiana en Roma durante el reinado del emperador Trajano.

