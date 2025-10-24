Santoral del 25 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 24 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

25 de octubre tiene lugar el Santo de San Frutos de Segovia entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Frutos ... de Segovia nació en el año 642, en un momento histórico especialmente desafiante para el cristianismo ... en la Península Ibérica, ya que la era visigoda llegaba a su fin con la amenaza de la conquista musulmana en el horizonte. A pesar de estos desafíos, se comprometió firmemente con la defensa de los valores cristianos en plena era del Califato, y su contribución se destacó por la publicación de varias obras que la Iglesia Católica reconoció y valoró.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bernardo Calbó

Crisanto de Roma

Crispín de Soissons

Crispiniano de Soissons

Frontón de Périgeux

Gaudencio de Brescia

Hilaro de Javols

Mauro de Pécs

Miniato de Florencia

Valentín de Sevilla

Daría de Roma y Engracia de Segovia © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

