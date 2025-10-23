Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 24 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:20

24 de octubre tiene lugar el Santo de San Antonio María Claret entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Antonio ... María Claret nació en el municipio de Sallent, en Barcelona, en el año 1807. A pesar ... de comenzar a trabajar desde temprana edad, su anhelo de convertirse en sacerdote desde la infancia se hizo realidad cuando fue ordenado a los 28 años. Sirvió como voluntario en diversas zonas de Cataluña y las Islas Canarias, destacándose por su dedicación hacia los demás. En 1849, fue nombrado arzobispo de Cuba, donde desempeñó su labor pastoral hasta 1857. Posteriormente, fue designado como confesor de la Reina Isabel II de Borbón. Participó activamente en el Concilio Vaticano I, pero después de este evento, fue acusado de espionaje político, lo que le impidió regresar a España. Finalmente, falleció en Francia el 24 de octubre de 1870.

