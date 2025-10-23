Santoral del 24 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 23 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

24 de octubre tiene lugar el Santo de San Antonio María Claret entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Antonio ... María Claret nació en el municipio de Sallent, en Barcelona, en el año 1807. A pesar ... de comenzar a trabajar desde temprana edad, su anhelo de convertirse en sacerdote desde la infancia se hizo realidad cuando fue ordenado a los 28 años. Sirvió como voluntario en diversas zonas de Cataluña y las Islas Canarias, destacándose por su dedicación hacia los demás. En 1849, fue nombrado arzobispo de Cuba, donde desempeñó su labor pastoral hasta 1857. Posteriormente, fue designado como confesor de la Reina Isabel II de Borbón. Participó activamente en el Concilio Vaticano I, pero después de este evento, fue acusado de espionaje político, lo que le impidió regresar a España. Finalmente, falleció en Francia el 24 de octubre de 1870.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Aretas

Evergislo de Tongres

Fromundo de Coutances

José Baldo

José Le Dang Thi San Maglorio de Dol

Martín de Vertou

Proclo de Constantinopla y Senoco de Tours © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

