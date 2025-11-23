Santoral del 24 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

24 de noviembre tiene lugar el Santo de Santa Flora de Córdoba entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Flora ... enfrentó persecución por parte de los musulmanes junto a Santa María de Córdoba y fue detenida ... junto a San Eulogio. Ambas santas fueron ejecutadas por decapitación en la región de Andalucía.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: María de Córdoba

Agustín Schoeffler

Alberto de Lovaina

Alejandro mártir

Colmano de Uama

Crescenciano

Crisógono de Aquileya

José Tuan

Juan Luis Bonnard

Lucas Vu Ba Loan

Porciano

Protasio

Romano

Firmina de Amelia

Andrés Dung Lac © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

