Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 24 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

24 de noviembre tiene lugar el Santo de Santa Flora de Córdoba entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Flora ... enfrentó persecución por parte de los musulmanes junto a Santa María de Córdoba y fue detenida ... junto a San Eulogio. Ambas santas fueron ejecutadas por decapitación en la región de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  10. 10 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 24 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 24 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy