Santoral del 23 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 23 de noviembre el Santo de San Miguel Agustín Pro, entre otros.

San Miguel Agustín Pro, un religioso mexicano y ... miembro de la Compañía de Jesús, es conocido por su servicio como sacerdote en Guadalupe, en ... la región de Zacatecas. Después de ejercer como consejero espiritual y presbítero en la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, este jesuita enfrentó acusaciones de participación en actos de sabotaje y terrorismo. En 1927, sin un juicio justo, fue condenado a la pena de muerte y fusilado en medio de una cruel persecución contra la Iglesia.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Anfiloquio de Iconio

Clemente I Papa

Columbano

Gregorio

Severino

Sisinio

Trudón de Sarquinium

Cecilia Yu So-sa

Felicidad

Lucrecia Santa Mustiola © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

