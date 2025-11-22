Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 23 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 23 de noviembre el Santo de San Miguel Agustín Pro, entre otros.

San Miguel Agustín Pro, un religioso mexicano y ... miembro de la Compañía de Jesús, es conocido por su servicio como sacerdote en Guadalupe, en ... la región de Zacatecas. Después de ejercer como consejero espiritual y presbítero en la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, este jesuita enfrentó acusaciones de participación en actos de sabotaje y terrorismo. En 1927, sin un juicio justo, fue condenado a la pena de muerte y fusilado en medio de una cruel persecución contra la Iglesia.

