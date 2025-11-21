Santoral del 22 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

22 de noviembre tiene lugar el Santo de Santa Cecilia de Roma entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Cecilia ... de Roma, de origen noble y nacida en Sicilia, se convirtió al cristianismo y posteriormente sufrió ... el martirio en algún momento entre los años 180 y 230. En España, es venerada como la patrona de los poetas, la música, y los ciegos, además de ser la patrona de los municipios de Alfafara y Villalán de Campos.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Ananías

Apfías

Benigno de Milán

Filemón

Mauro

Miguel de Tver

Pedro Esqueda Ramírez

Pragmacio

Rogerio

Apia © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

