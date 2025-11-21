Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 22 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

22 de noviembre tiene lugar el Santo de Santa Cecilia de Roma entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Cecilia ... de Roma, de origen noble y nacida en Sicilia, se convirtió al cristianismo y posteriormente sufrió ... el martirio en algún momento entre los años 180 y 230. En España, es venerada como la patrona de los poetas, la música, y los ciegos, además de ser la patrona de los municipios de Alfafara y Villalán de Campos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 22 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 22 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy