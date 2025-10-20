Santoral del 21 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 20 de octubre 2025, 18:41 Comenta Compartir

Hoy, 21 de octubre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Beato Carlos de Austria, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

El ... Beato Carlos de Austria, hijo del Archiduque Otto y la Princesa María Josefina de Sajonia, quien ... era la descendiente del último monarca sajón, ascendió al trono imperial de Austria el 21 de noviembre de 1916 y fue coronado Rey Apostólico de Hungría el 30 de diciembre del mismo año, en medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Su educación profundamente católica forjó los principios que guiaron su mandato, centrados en la búsqueda de la paz y la prevención de conflictos civiles posteriores al gran conflicto. Implementó una política social claramente inspirada en los valores cristianos. Su vida llegó a su fin en el exilio, en la isla portuguesa de Madeira, el 1 de abril de 1922, mientras dirigía su mirada hacia el Santísimo Sacramento.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bertoldo de Parma

Hilarión anacoreta

Juan Thwing de Bridlington

Malco monje

Mauronto de Marsella

Pedro Yu Tae-ch’l

Severino de Burdeos

Vendelino de Tréveris

Viator de Lyon y Cilina de Laon © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

