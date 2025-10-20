Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 21 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:41

Hoy, 21 de octubre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Beato Carlos de Austria, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

El ... Beato Carlos de Austria, hijo del Archiduque Otto y la Princesa María Josefina de Sajonia, quien ... era la descendiente del último monarca sajón, ascendió al trono imperial de Austria el 21 de noviembre de 1916 y fue coronado Rey Apostólico de Hungría el 30 de diciembre del mismo año, en medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Su educación profundamente católica forjó los principios que guiaron su mandato, centrados en la búsqueda de la paz y la prevención de conflictos civiles posteriores al gran conflicto. Implementó una política social claramente inspirada en los valores cristianos. Su vida llegó a su fin en el exilio, en la isla portuguesa de Madeira, el 1 de abril de 1922, mientras dirigía su mirada hacia el Santísimo Sacramento.

