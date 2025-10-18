Santoral del 19 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 18 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

19 de octubre tiene lugar el Santo de San Pablo de la Cruz entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San ... Pablo de la Cruz, en su juventud, dedicó sus días a colaborar en el negocio de ... mercadería de su padre. Sin embargo, tras el fallecimiento de su progenitor, decidió entregarse por completo al servicio de los enfermos y los menos afortunados. Una vez ordenado como sacerdote, fundó diversas congregaciones con el propósito de asistir a los necesitados y difundir el Evangelio.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Antonio Daniel

Aquilino de Evreux

Asterio

mártir

Canuto de Dinamarca

Carlos Garnier

Etbino de Bretaña

Felipe Howard

Gabriel Lalemant

Grato de Oloron

Isaac Jogues

Joel profeta

Juan de Brébeuf

Juan de Brébeuf

Nadal Chabanel

Varo de Egipto

Verano de Caivallon y Frideswida de Oxford © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión